Il Papa esce a sorpresa per pregare nella chiesa di Sant'Agostino (di nuovo senza mascherina)

Città del Vaticano - Papa Francesco questo pomeriggio è uscito da Santa Marta. Accompagnato dai gendarmi, sulla solita Ford blu, si è recato in visita alla basilica di Sant’Agostino in Campo Marzio, per una preghiera davanti alla tomba del santo di Ippona. Anche stavolta il Papa non ha indossato nessuna mascherina. La visita cade nel giorno in cui la Chiesa fa memoria di Santa Monica. Dentro la chiesa Bergoglio (l'unico che non aveva alcuna protezione davanti alla bocca) ha pregato nella Cappella. Il tempo di restare in silenzio raccolto qualche minuto e poi ha subito fatto rientro in Vaticano. All'esterno qualche curioso si è accorto del trambusto e si è fermato per scattare qualche foto.

Ultimo aggiornamento: 19:42

