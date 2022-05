Vaticano, la rivolta dei negozianti per il degrado nella zona: una suora e due ragazzi si sono sentiti male per il tanfo

Città del Vaticano – Degrado, sporcizia, odore di urina, montagne di rifiuti abbandonati un un po' ovunque, compreso le fioriere o negli angoli. Dopo le 19 la zona di San Pietro, da via della Conciliazione fino alle viuzze di Borgo Pio, si trasforma in un ambiente piuttosto decadente se non insalubre, al punto da indurre i negozianti e chi ci vive ad una protesta. L'ennesima. Alcuni giorni fa due ragazzi hanno persino vomitato per la gran...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati