Roma, il papa compie 82 anni: nevicata artificiale in omaggio a Francesco

Domenica 16 Dicembre 2018, 16:16 - Ultimo aggiornamento: 16-12-2018 16:53

Domani, 17 dicembre, alle 16,30 davanti al sagrato della chiesa di Santa Lucia, in via dei Banchi Vecchi aRoma, la banda “Arturo Toscanini” di Settecamini eseguirà il Messia di Haendel con una nevicata artificiale in omaggio a papa Francesco, che domani compie 82 anni. La festa in onore del Papa è stata organizzata dall'architetto Cesare Esposito e da padre Franco Incampo, rettore della chiesa di Santa Lucia.