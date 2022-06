Roma, paura in Vaticano: non si ferma all'alt e sfonda le transenne: scatta l'allerta antiterrorismo. Fermato un uomo

Paura in Vaticano. Folle inseguimento per le vie del centro a Roma. Una Bmw non si è fermata all'alt intimato dai carabinieri. L'auto è ripartita infatti a tutta velocità abbattendo alcune transenne di sicurezza in uso ai militari su via Paolo VI. Alla guida un 39enne albanese, fermato su via Gregorio VII.

In Vaticano è stato approntato il sistema di sicurezza antiterrorismo dopo l'inseguimento con sparatoria avvenuto nei pressi di piazza San Pietro. La Guardia svizzera, per precauzione, dopo aver sentito gli spari, ha chiuso l'ingresso del Sant'Uffizio.

