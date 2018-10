Domenica 14 Ottobre 2018, 09:51

Inviato a RomaFrati francescani dal Sud America, delegazioni di suore dalla Germania, fedeli da tutta Italia, scolaresche e tanti, tanti campani e pugliesi.Alle porte di San Pietro sono arrivati alle tre di ieri notte per la santificazione di Vincenzo Romano e Nunzio Sulprizio. A migliaia, per assistere alla cerimonia di santificazione di sette fra vescovo, suore, sacerdoti, suore.Almeno 4mila i pellegrini giunti da Torre del Greco, per celebrare il primo santo della città: Vincenzo Romano, il prete lavoratore, a cui sono stati riconosciute tre guarigioni. Tre miracoli. Al seguito di cari parroco, i cittadini vesuviano hanno conquistato i primi posti. Con i loro cappellini bianchi e foulard gialli sono pronti per santificare il Beato. Tra pochi minuti, la «battaglia» ecclesiastica durata decenni sarà finita ma celebrazioni e processioni fino al 14 dicembre proseguiranno all'ombra del Vesuvio.