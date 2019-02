Il cardinale Ravasi elogia Mahmood e gli haters si scatenano

Domenica 10 Febbraio 2019, 11:03 - Ultimo aggiornamento: 10-02-2019 12:05

Il cardinale Gianfranco Ravasi è stato preso di mira dagli odiatori della rete per il suo tweet a favore della vittoria di Mahmood, con la canzone «Soldi»: in pochi minuti è stata bersagliata da commenti negativi o di sorpresa per l'attenzione che il cardinale aveva riservato a questo evento. Qualcuno è persino andato a scomodare l'immagine del defunto padre Amorth, l'esorcista più famoso, per contestare il ministro della Cultura del Papa che ieri sera ha twittato, prendendo a prestito le parole del vincitore della gara canora: «Ieri eri qua ora dove sei papà Mi chiedi come va come va come va Sai già come va come va come va (Mahmood, Soldi) #Sanremo2019» Tanto è bastato per far partire una raffica di commenti negativi.