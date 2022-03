Ucraina, l'arcivescovo Salvatore Pennacchio: «È un orrore già vissuto in Polonia, torna la paura»

Il mondo l'ha girato in lungo e in largo, anche ben oltre la media dei nunzi, gli ambasciatori del papa, con la valigia (diplomatica) sempre pronta. Quando è arrivato a Varsavia, 6 anni fa, ponendosi nella linea di successione di Achille Ratti, il futuro Pio XI, veniva da altri 6 anni trascorsi in India e da una più lunga permanenza, come Nunzio o delegato apostolico, nella vastissima area tra Cambogia, Singapore e Thailandia e poi Brunei,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati