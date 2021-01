Vaccino Covid, Papa Francesco: «È etico, io lo farò. Il negazionismo è suicida»

«Io credo che eticamente tutti debbano prendere il vaccino, è un'opzione etica, perché tu ti giochi la salute, la vita, ma ti giochi anche la vita di altri». Lo dice Papa Francesco in un'intervista esclusiva rilasciata a Mediaset in un passaggio che andrà in onda questa sera al Tg5 alle 20.40. In un colloquio col vaticanista Fabio Marchese Ragona, il Pontefice annuncia che si sottoporrà al vaccino contro il Covid-19. «La settimana prossima», spiega Papa Francesco, «inizieremo a farlo qui» in Vaticano «ed io mi sono prenotato, si deve fare».

«Quando ero bambino - spiega Bergoglio nel colloquio con il vaticanista di Mediaset Fabio Marchese Ragona che andrà integralmente in onda domani sera, 10 gennaio, su Canale 5 alle 20 e 40 in una serata interamente dedicata a papa Francesco - ricordo che c'è stata la crisi della poliomelite e tanti bambini sono poi rimasti paralitici per questo e c'era la disperazione per fare il vaccino. Quando è uscito il vaccino te lo davano con lo zucchero e c'erano tante mamme disperate… poi noi siamo cresciuti all'ombra dei vaccini, per il morbillo, per quello, per quell'altro, vaccini che ci davano da bambini… Non so perché qualcuno dice: "no, il vaccino è pericoloso", ma se te lo presentano i medici come una cosa che può andare bene, che non ha dei pericoli speciali, perché non prenderlo? C'è un negazionismo suicida che io non saprei spiegare, ma oggi si deve prendere il vaccino».

