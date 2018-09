Bono degli U2 da Papa Francesco per sostenere una fondazione papale

Mercoledì 19 Settembre 2018, 15:46 - Ultimo aggiornamento: 19-09-2018 16:41

Città del Vaticano – Bono degli U2 oggi è stato in udienza privata da Papa Francesco. L'appuntamento a Casa Santa Marta per Paul David Hewson in arte Bono Vox è stata organizzata grazie alla Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes, l'organismo nato in Argentina e ormai diffuso in molti paesi bisognosi. Al centro dell'incontro l'impegno che l'artista vuole mettere a disposizione della Schola Occurrentes, divenute in questi cinque anni piuttosto influenti e munifiche.Bono è cattolico praticante. Due anni fa fece scalpore la fotografia postata sui social di un fedele di una parrocchia a Bogotà che si era ritrovato a fare la comunione proprio davanti al leader degli U2.In passato Bono ha dato il suo appoggio alla campagna Jubilee 2000 organizzata da Papa Wojtyla per la remissione del debito estero dei paesi più poveri. Durante un incontro a Castelgandolfo il Papa volle provarsi gli occhiali arancioni della rock star, poi apprezzò il libro di poesie del premio Nobel Seamus Heany che il cantante degli U2 gli aveva portato in dono