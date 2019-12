Ultimo aggiornamento: 12 Dicembre, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pubblichiamo la nuova rassegna dei concorsi pubblici frutto della collaborazione tra Il Mattino e la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana.In questa uscita sono numerose le opportunità di lavoro negli Enti pubblici centrali e periferici dello Stato. Tra gli altri segnaliamo il concorso del Ministero della Difesa, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi quaranta ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di commissariato aeronautico ed il bando di reclutamento, per il 2020, di settemila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell’Esercito.Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha avviato la Procedura di selezione per l'internalizzazione dei servizi riservata al personale impegnato per almeno dieci anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi.Il Ministero dell’Interno ha bandito il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di centoventi posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, il concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di trentuno atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato e il Concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecento posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia.Tra gli Enti Locali dell’area campana, il comune di Sarno ha bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di assistente di polizia locale, vigile urbano, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 50%, di cui due riservati ai volontari delle Forze armate.Il comune di Terzigno ricerca quattro posti per vari profili professionali ed il comune di Santa Maria Capua Vetere ha bandito una Selezione pubblica, per titoli, per la copertura di tre posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno e determinato, per il servizio sociale professionale dell'ambito territoriale C08.Nell’area campana, in ambito sanitario si segnalano numerosi posti messi a bando per vari profili professionali dall’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli di Napoli.Buona letturaISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀCONCORSO (scad. 5 gennaio 2020)MINISTERO DELLA DIFESACONCORSO (scad. 5 gennaio 2020)MINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIAMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEGRADUATORIAMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEGRADUATORIAMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEGRADUATORIAMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEGRADUATORIAMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEGRADUATORIAMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEGRADUATORIAMINISTERO DELL'INTERNOGRADUATORIAMINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCACONCORSO (scad. ore 14.00 31 dicembre 2019)MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELLA GIUSTIZIAGRADUATORIAMINISTERO DELL'INTERNOCONCORSO (scad. 2 gennaio 2020)MINISTERO DELLA DIFESACONCORSO (scad. 14 gennaio 2020)MINISTERO DELLA DIFESAAVVISOMINISTERO DELL'INTERNOCONCORSO (scad. 29 dicembre 2019)MINISTERO DELLA SALUTECONCORSO (scad. 16 dicembre 2019)COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZACONCORSO (scad. 23 dicembre 2019)MINISTERO DELLA DIFESACONCORSO (scad. 22 dicembre 2019)MINISTERO DELLA DIFESARETTIFICAMINISTERO DELLA DIFESANOMINAMINISTERO DELLA GIUSTIZIACONCORSO (scad. 19 dicembre 2019)MINISTERO DELL'INTERNOCONCORSO (scad. 19 dicembre 2019)MINISTERO DELLA DIFESACONCORSOMINISTERO DELLA DIFESACONCORSO (scad. 15 dicembre 2019)CAMERA DEI DEPUTATIAVVISOCAMERA DEI DEPUTATIAVVISOCAMERA DEI DEPUTATIAVVISOMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELLA GIUSTIZIARETTIFICAISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHECONCORSO (scad. 7 gennaio 2020)ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHEGRADUATORIAISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA DI BOLOGNAAVVISOCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEAVVISOCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI BIOSTRUTTURE E BIOIMMAGINI DI NAPOLICONCORSO (scad. 2 gennaio 2020)CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIACONCORSO (scad. 2 gennaio 2020)ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALECONCORSO (scad. 2 gennaio 2020)ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALECONCORSO (scad. 2 gennaio 2020)ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALECONCORSO (scad. 2 gennaio 2020)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE DI NAPOLIGRADUATORIACONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEAVVISOCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEGRADUATORIACONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER L'ENDOCRINOLOGIA E L'ONCOLOGIA SPERIMENTALE «G. SALVATORE» - NAPOLICONCORSO (scad. 26 dicembre 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIACONCORSO (scad. 26 dicembre 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIACONCORSO (scad. 26 dicembre 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIACONCORSO (scad. 26 dicembre 2019)CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIACONCORSO (scad. 23 dicembre 2019)ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALECONCORSO (scad. 19 dicembre 2019)ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALECONCORSO (scad. 19 dicembre 2019)ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALECONCORSO (scad. 19 dicembre 2019)ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALECONCORSO (scad. 19 dicembre 2019)ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALECONCORSO (scad. 19 dicembre 2019)ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALECONCORSO (scad. 19 dicembre 2019)ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALECONCORSO (scad. 19 dicembre 2019)ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALECONCORSO (scad. 19 dicembre 2019)ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALECONCORSO (scad. 19 dicembre 2019)ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALECONCORSO (scad. 19 dicembre 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEGRADUATORIACONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEAVVISOCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE DI AVELLINOCONCORSO (scad. 15 dicembre 2019)CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIACONCORSO (scad. 15 novembre 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTECONCORSO (scad. 15 dicembre 2019)AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONIGRADUATORIACONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO DELL'AMBIENTE DI NAPOLIGRADUATORIAISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVOROGRADUATORIAISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALERETTIFICAUNIVERSITÀ «PARTHENOPE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 5 gennaio 2020)UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLICONCORSO (scad. 20 dicembre 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 2 gennaio 2020)UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO DI NAPOLIAVVISO DI RETTIFICAUNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 22 dicembre 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 22 dicembre 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 22 dicembre 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 22 dicembre 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 19 dicembre 2019)UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 15 dicembre 2019)COMUNE DI CERVINARACONCORSO (scad. 5 gennaio 2020)COMUNE DI FURORECONCORSO (scad. 5 gennaio 2020)COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNOCONCORSO (scad. 5 gennaio 2020)COMUNE DI SARNOCONCORSO (scad. 5 gennaio 2020)COMUNE DI MARCIANISERETTIFICACOMUNE DI PONTECAGNANO FAIANOMOBILITÀ (scad. 23 dicembre 2019)COMUNE DI CAIVANOCONCORSO (scad. 14 dicembre 2019)COMUNE DI SOMMA VESUVIANAMOBILITÀ (scad. 29 dicembre 2019)COMUNE DI CERVINARACONCORSO (scad. 26 dicembre 2019)COMUNE DI POSITANOCONCORSO (scad. 26 dicembre 2019)COMUNE DI SARNOCONCORSO (scad. 22 dicembre 2019)COMUNE DI TERZIGNOCONCORSO (scad. 23 dicembre 2019)COMUNE DI AFRAGOLACONCORSO (scad. 19 dicembre 2019)COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERECONCORSO (scad. 15 dicembre 2019)COMUNE DI SASSANOCONCORSO (scad. 15 dicembre 2019)COMUNE DI SASSANOCONCORSO (scad. 15 dicembre 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD – FRATTAMAGGIORECONCORSO (scad. 5 gennaio 2020)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD – FRATTAMAGGIORECONCORSO (scad. 5 gennaio 2020)AZIENDA OSPEDALIERA «SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO» DI CASERTACONCORSO (scad. 22 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO» DI CASERTACONCORSO (scad. 22 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO» DI CASERTACONCORSO (scad. 22 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO» DI CASERTACONCORSO (scad. 22 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO» DI CASERTACONCORSO (scad. 22 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 dicembre 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 15 dicembre 2019)COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONEGRADUATORIACONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTINOMINA