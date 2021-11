Concorsi pubblici, migliaia di posti dalla polizia penitenziaria alle università

Torna la rassegna dei concorsi pubblici frutto della collaborazione tra Il Mattino e la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana.

Tra le numerose opportunità bandite dalle Pubbliche Amministrazioni si evidenziano: il MINISTERO DELLA DIFESA per il reclutamento di complessivi sessantatre' ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari corpi della Marina militare, anno 2022; il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA per il reclutamento di complessivi millequattrocentosettantanove allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria; il MINISTERO DELL'INTERNO per l'ammissione di quattrocentoquarantotto borsisti al corso-concorso selettivo di formazione - edizione 2021 per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di trecentoquarantacinque segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

In ambito universitario campano si evidenzia l’UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II che seleziona ventiquattro posti di categoria C e D per le aree amministrativa-gestionale e tecnico-scientifica.

Tra gli Enti Locali campani si evidenzia il COMUNE DI AVELLINO che seleziona dirigenti, funzionari e istruttori per la copertura di diciotto posti in vari settori.

In ambito sanitario molto attiva l’AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO che apre le selezioni per la copertura di vari posti di personale del comparto sanita', categoria D, a tempo indeterminato e per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore di struttura complessa U.O.C. Ortopedia e traumatologia.

Ancora pochi giorni per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi indetti da:

- MINISTERO DELLA DIFESA per il reclutamento di ottocento volontari in ferma prefissata di un anno VFP 1 nell'Aeronautica militare;

- MINISTERO DELLA SALUTE per la copertura di venti posti di personale non dirigenziale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, area III, a tempo pieno ed indeterminato;

- AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI SOCIALI NELL'AMBITO TERRITORIALE N19 DI AFRAGOLA per la copertura di quattordici posti di varie figure professionali, categorie D e C, a tempo indeterminato, pieno e parziale.

Buona lettura.





AMMINISTRAZIONI CENTRALI

MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO (scad. 19 dicembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di sedici atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato. (21E13341)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CONCORSO (scad. 16 dicembre 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio della durata di un anno, da usufruirsi presso il Centro nazionale per la salute globale. (21E12641)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CONCORSO (scad. 16 dicembre 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio della durata di un anno, da usufruirsi presso il Servizio relazioni esterne Centro rapporti internazionali. (21E12642)

MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (scad. 16 dicembre 2021)

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi sessantatre' ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari corpi della Marina militare, anno 2022. (21E12637)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO (scad. 7 gennaio 2022)

Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2021. (21E13202)

MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (scad. 12 dicembre 2021)

Concorsi, per esami, per l'ammissione di dieci allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e di cinque allievi ufficiali navigatori di complemento (AUNC) al 128° corso di pilotaggio aereo/navigazione aerea con obbligo di ferma di anni dodici e, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi trenta allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell'Aeronautica militare, al 13° corso AUFP - Anno 2021. (21E12619)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

AVVISO

Avviso relativo all'assunzione di una unita' di personale privo della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico, mediante la richiesta di avviamento al Servizio di collocamento mirato di competenza, per le esigenze del Tribunale di Viterbo. (21E12887)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO (scad. 9 dicembre 2021)

Concorsi pubblici, per esame e titoli, per il reclutamento di complessivi millequattrocentosettantanove allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria. (21E12575)

MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO (scad. 9 dicembre 2021)

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di quattrocentoquarantotto borsisti al corso-concorso selettivo di formazione - edizione 2021 per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di trecentoquarantacinque segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. (21E12576)

MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (scad. 4 dicembre 2021)

Concorso pubblico per il reclutamento di ottocento volontari in ferma prefissata di un anno VFP 1 nell'Aeronautica militare, per il 2022. (21E12197)

MINISTERO DELLA SALUTE

CONCORSO (scad. 28 novembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di personale non dirigenziale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, area III, a tempo pieno ed indeterminato, per degli uffici periferici. (21E12335)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CONCORSO (scad. 25 novembre 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio da usufruirsi presso il Centro nazionale per la salute globale. (21E11672)

ENTI PUBBLICI

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

CONCORSO (scad. 12 dicembre 2021)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, interamente riservato a soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1, legge n. 68/1999 e iscritti alle liste di cui all'articolo 8. (21E12434)

FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

CONCORSO (scad. 24 novembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato (21E12414)

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

CONCORSO (scad. 28 novembre 2021)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere gestionale, a tempo pieno ed indeterminato. (21E11907)

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA

AVVISO

Avviamento numerico a selezione, riservata ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999, per la copertura di undici posti di categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per le sedi delle provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno. (21E11902)

ENTI DI RICERCA

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

RETTIFICA (scad. quindici giorni a decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale)

Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area supporto organi. (21E12657)

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

CONCORSO (scad. 16 dicembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi. (21E12652)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CONCORSO (scad. 12 dicembre 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio della durata di un anno, per il Servizio formazione (21E12460)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CONCORSO (scad. 12 dicembre 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio della durata di un anno, per il Dipartimento ambiente e salute. (21E12461)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CONCORSO (scad. 12 dicembre 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio della durata di un anno, per il Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanita' pubblica veterinaria. (21E12462)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CONCORSO (scad. 12 dicembre 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio della durata di un anno, per il Dipartimento di neuroscienze. (21E12515)

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA

CONCORSO (scad. 9 dicembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato della durata di due anni. (21E12280)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'ENERGIA E LA MOBILITA' SOSTENIBILI DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 5 dicembre 2021)

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa di studio da usufruirsi presso la sede secondaria di Torino. (21E12137)

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA

RETTIFICA (scad. trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale)

Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999. (21E12490)

ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CONCORSO (scad. 5 dicembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, la copertura di quattro posti di ricercatore III livello, a tempo pieno ed indeterminato. (21E12134)

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA

CONCORSO (scad. 2 dicembre 2021)

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di ricerca, della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di Caserta. (21E12036)

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

CONCORSO (scad. 2 dicembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di quattro posti di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi. (21E11993)

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

CONCORSO (scad. 2 dicembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi. (21E11994)

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

CONCORSO (scad. 2 dicembre 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi. (21E12071)

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

CONCORSO (scad. 2 dicembre 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca della durata di ventuno mesi. (21E12072)

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

CONCORSO (scad. 2 dicembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di quattro posti di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi. (21E12073)

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

CONCORSO (scad. 2 dicembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di cinque posti di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi. (21E12198)

STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 3 dicembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno ed indeterminato, per l'ufficio contabilita', finanza e bilancio dell'area amministrazione generale. (21E11974)

STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 3 dicembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario amministrativo V livello, a tempo pieno e determinato. (21E12070)

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

CONCORSO (scad. 25 novembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di cinque posti di primo ricercatore, a tempo indeterminato, per il Dipartimento ambiente. (21E11677)

UNIVERSITA' ED ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

CONCORSO (scad. 1 dicembre 2021)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dodici posti di categoria D, area amministrativa-gestionale, per le esigenze di razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi e sulla qualita' dei servizi pubblici delle strutture dell'Ateneo, di cui sei posti riservati ai volontari delle Forze armate. (21E12742)

UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

CONCORSO (scad. 1 dicembre 2021)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dodici posti di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze di digitalizzazione delle strutture dell'Ateneo, di cui sei posti riservati ai volontari delle Forze armate. (21E12743)

UNIVERSITA' DI SALERNO

CONCORSO (scad. 16 dicembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per i laboratori didattici del Dipartimento di ingegneria dell'informazione ed elettrica e matematica applicata. (21E12667)

UNIVERSITA' DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

CONCORSO (scad. 2 dicembre 2021)

Procedure di selezione per la copertura di undici posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (21E12620)

UNIVERSITA' «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 12 dicembre 2021)

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, per il Dipartimento di scienze formative, psicologiche e della comunicazione. (21E12428)

UNIVERSITA' «PARTHENOPE» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 24 novembre 2021)

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 13/B2, per il Dipartimento di studi aziendali e quantitativi. (21E12294)

UNIVERSITA' «PARTHENOPE» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 24 novembre 2021)

Valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori concorsuali, per il Dipartimento di studi aziendali e quantitativi. (21E12295)

UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 28 novembre 2021)

Valutazione comparativa per la chiamata di due professori associati a tempo indeterminato, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, per la facolta' di scienze umanistiche. (21E11878)

ENTI LOCALI

AMBITO TERRITORIALE N. 25 - COMUNE CAPOFILA POMIGLIANO D'ARCO

CONCORSO (scad. 4 dicembre 2021)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo determinato. (21E12885)

COMUNE DI APICE

CONCORSO (scad. 19 dicembre 2021)

Conferimento di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo determinato dodici mesi e parziale diciotto ore settimanali. (21E12845)

COMUNE DI AVELLINO

CONCORSO (scad. 4 dicembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario tecnico, esperto in beni culturali locali, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E12851)

COMUNE DI AVELLINO

MOBILITA' (scad. 19 dicembre 2021)

Mobilita' volontaria esterna per la copertura di cinque posti di funzionario tecnico e tre posti di funzionario amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E12852)

COMUNE DI AVELLINO

CONCORSO (scad. 19 dicembre 2021)

Conferimento, per soli titoli, di un posto di dirigente tecnico a tempo determinato per tre anni, per il settore tecnico. (21E12853)

COMUNE DI AVELLINO

CONCORSO (scad. 19 dicembre 2021)

Selezione pubblica per la copertura di un posto di funzionario di categoria D1 e di due posti di istruttore di categoria C1, a tempo pieno e determinato, per l'ufficio di staff del sindaco. (21E12854)

COMUNE DI AVELLINO

MOBILITA' (scad. 19 dicembre 2021)

Mobilita' volontaria esterna per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo e di un posto di istruttore tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E12855)

COMUNE DI AVELLINO

MOBILITA' (scad. 19 dicembre 2021)

Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E12856)

COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO

CONCORSO (scad. 19 dicembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di esecutore amministrativo, categoria B3, a tempo parziale 50% ed indeterminato, per il settore affari generali, riservato alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999. (21E12837)

COMUNE DI SALERNO

CONCORSO (scad. 9 dicembre 2021)

Conferimento dell'incarico di dirigente amministrativo a tempo determinato (21E12831)

COMUNE DI AMALFI

CONCORSO (scad. 16 dicembre 2021)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (21E12706)

COMUNE DI AMALFI

CONCORSO (scad. 16 dicembre 2021)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (21E12707)

COMUNE DI MONDRAGONE

CONCORSO (scad. 30 novembre 2021)

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno e determinato per dodici mesi con possibilita' di proroga, per l'Area IV - Corpo di polizia municipale. (21E12740)

COMUNE DI TERZIGNO

CONCORSO (scad. 16 dicembre 2021)

Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di sette posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato e parziale, di cui due posti riservati ai volontari delle Forze armate. (21E12692)

COMUNE DI FORMICOLA

CONCORSO (scad. 27 novembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (21E12520)

COMUNE DI LACCO AMENO

CONCORSO (scad. 12 dicembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (21E12438)

COMUNE DI LACCO AMENO

CONCORSO (scad. 12 dicembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (21E12439)

COMUNE DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 3 dicembre 2021)

Selezione pubblica per la copertura di trenta posti di dirigente di diverso profilo/area, a tempo determinato. (21E12633)

COMUNE DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 29 novembre 2021)

Selezione pubblica per la copertura di novantatre' posti di vari profili professionali, a tempo determinato (21E12634)

COMUNE DI OLIVETO CITRA

CONCORSO (scad. 13 dicembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%. (21E12429)

COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO

CONCORSO (scad. 12 dicembre 2021)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e parziale 90%. (21E12555)

COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO

CONCORSO (scad. 12 dicembre 2021)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 90%. (21E12556)

COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO

CONCORSO (scad. 12 dicembre 2021)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 90%. (21E12557)

COMUNE DI CAUTANO

CONCORSO (scad. 9 dicembre 2021)

Conferimento dell'incarico di istruttore, esperto in amministrazione finanziaria, contabilita' e tributi, categoria D, a tempo determinato e pieno, per l'area economico-finanziaria. (21E12377)

COMUNE DI ERCOLANO

CONCORSO (scad. 5 dicembre 2021)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore servizi per le attivita' produttive e lo sviluppo economico. (21E12171)

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI SOCIALI NELL'AMBITO TERRITORIALE N19 DI AFRAGOLA

CONCORSO (scad. 28 novembre 2021)

Selezione pubblica per la copertura di quattordici posti di varie figure professionali, categorie D e C, a tempo indeterminato, pieno e parziale. (21E11923)

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

CONCORSO (scad. 19 dicembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di vari posti di personale del comparto sanita', categoria D, a tempo indeterminato. (21E12821)

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

CONCORSO (scad. 16 dicembre 2021)

Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore di struttura complessa U.O.C. Ortopedia e traumatologia, disciplina di ortopedia e traumatologia, per il P.O. di Ariano Irpino. (21E12589)

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECO

CONCORSO (scad. 16 dicembre 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico quinquennale di direttore della UOC Clinical Risk Management sicurezza e qualita' delle cure. (21E12601)

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECO

CONCORSO (scad. 16 dicembre 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico quinquennale di direttore della UOC Radiodiagnostica del Presidio ospedaliero di Castellammare di Stabia con lo Stab. di Gragnano. (21E12602)

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

CONCORSO (scad. 12 dicembre 2021)

Conferimento dell'incarico di direttore della UOC Direzione sanitaria Presidio ospedaliero di Ariano Irpino, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero. (21E12459)

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI - NAPOLI

RETTIFICA (scad. trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale)

Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico di direttore della struttura complessa di microbiologia e virologia presso l'Ospedale Cotugno. (21E12402)

AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» DI AVELLINO

CONCORSO (scad. 9 dicembre 2021)

Concorso pubblico per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D, a tempo indeterminato. (21E12395)

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

CONCORSO (scad. 9 dicembre 2021)

Conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa UOC veterinaria, disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati. (21E12392)

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS - FONDAZIONE G. PASCALE DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 5 dicembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione. (21E12240)

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana