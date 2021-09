Concorsi pubblici, migliaia di posti dall'Esercito alle Università

Torna la rassegna dei concorsi pubblici frutto della collaborazione tra Il Mattino e la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana.

Tra le numerose opportunità bandite dalle pubbliche amministrazioni si evidenziano il ministero della Difesa che seleziona 101 allievi all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Esercito per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, e recluta 58 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi e dei Corpi dell'Aeronautica militare, e il ministero dell’Interno che seleziona 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

APPROFONDIMENTI LA SANITÀ Asl Napoli 1, l'allarme del manager: «Il personale non... I TRASPORTI Eav, primo giorno di lavoro per 40 giovani: obiettivo mille...

In ambito universitario campano si evidenzia l’Università Parthenope di Napoli che seleziona sette professori di seconda fascia in vari settori e 15 posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

Il Consorzio dei servizi sociali e sociosanitari dell’ambito territoriale C08 di Santa Maria Capua Vetere seleziona 10 posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato.

In ambito sanitario molto attive l’Azienda Sanitaria locale Napoli 3 Sud - Torre del Greco che seleziona 60 posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D, con talune riserve e otto posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, a tempo indeterminato, per il presidio ospedaliero di Sorrento e Vico, e l’Azienda Sanitaria locale Napoli 1 Centro - Napoli che seleziona 70 posti di dirigente medico in vari settori, cinquanta posti di CPS varie professioni a tempo indeterminato e 20 posti di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza, categoria B, a tempo indeterminato.

Ancora pochi giorni per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi indetti dal comando generale della Guardia di Finanza che recluta 1.409 allievi finanzieri - Anno 2021 e dall'Agenzia delle Entrate che seleziona 2.320 unità per la III area funzionale, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria e cento unità per la III area funzionale, profilo professionale funzionario informatico.

Buona lettura.

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

CONCORSO (scad. 11 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, anno accademico 2021-2022. (21E10597)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

CONCORSO (scad. 21 ottobre 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio della durata di un anno, da usufruirsi presso il Dipartimento di malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e dell'invecchiamento. (21E10187)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

CONCORSO (scad. 21 ottobre 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio della durata di un anno, da usufruirsi presso il Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanita' pubblica veterinaria. (21E10188)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

CONCORSO (scad. 21 ottobre 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, di due borse di studio della durata di un anno, da usufruirsi presso il Dipartimento di malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e dell'invecchiamento. (21E10189)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

CONCORSO (scad. 21 ottobre 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio della durata di un anno, da usufruirsi presso il Dipartimento di ambiente e salute. (21E10247)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

CONCORSO (scad. 21 ottobre 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio della durata di un anno, da usufruirsi presso il Servizio grandi strumentazioni e Core Facilities. (21E10248)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

CONCORSO (scad. 21 ottobre 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio della durata di un anno, da usufruirsi presso il Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria. (21E10585)

MINISTERO DELLA DIFESA

ANNULLAMENTO

Modifica alla revoca del bando di reclutamento di ottocento volontari in ferma prefissata di un anno (VPF 1) nell'Aeronautica militare, per il 2020. (21E10287)

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CONCORSO (scad. 17 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di ventiquattro allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri. (21E10208)

MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (scad. 14 ottobre 2021)

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di centouno allievi all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Esercito per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario - Anno 2021. (21E09894)

MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (scad. 14 ottobre 2021)

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi cinquattotto Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi e dei Corpi dell'Aeronautica militare. Anno 2021. (21E10122)

MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO (scad. 14 ottobre 2021)

Sessione aggiuntiva del sesto corso-concorso, destinata a duecentoventitre borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori centosettantadue segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. (21E10465)

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di millequattrocentonove allievi finanzieri - Anno 2021. (21E10312)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2021)

Concorso, per esame teorico pratico, a dieci posti di procuratore dello Stato (21E09009)

ENTI PUBBLICI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CONCORSO (scad. 17 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente di seconda fascia (21E10143)

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

MOBILITÀ (scad. 14 ottobre 2021)

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di dirigente statistico, a tempo pieno ed indeterminato (21E09272)

AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA

CONCORSO (scad. 3 ottobre 2021)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III, a tempo pieno e determinato della durata di un anno eventualmente prorogabile, per l'U.O. segreteria tecnica/affari legali in staff alla Direzione. (21E09514)

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

CONCORSO (scad. 4 ottobre 2021)

Concorsi pubblici per la copertura di dieci posti con profilo di esperto, livello retributivo 1, a tempo indeterminato, di cui sei posti con orientamento nelle discipline economico-aziendali e quattro posti con orientamento nelle discipline statistico-attuariali e/o matematico-finanziarie. (21E09280)

AGENZIA DELLE ENTRATE

CONCORSO (scad. 30 settembre 2021)

Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di duemilatrecentoventi unità per la III area funzionale, profilo professionale funzionario, per attivita' amministrativo-tributaria. (21E08983)

AGENZIA DELLE ENTRATE

CONCORSO (scad. 30 settembre 2021)

Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di cento unità per la III area funzionale, profilo professionale funzionario informatico, di cui venticinque unità di analista dati fiscale, venticinque di analista infrastrutture e sicurezza informatica in ambito fiscale e cinquanta di funzionario data scientist. (21E08984)

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

CONCORSO (scad. 13 ottobre 2021)

Prova di idoneità professionale per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti (21E08615)

ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CONCORSO (scad. 24 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato, per l'area dei servizi statistici e informativi - Mind The Gaps - RI.DI.TE. - RIduzione dei DIvari TErritoriali. (21E10334)

ENTI DI RICERCA

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

CONCORSO (scad. 17 ottobre 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi (21E10000)

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA

CONCORSO (scad. 7 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui all'art. 18 della legge n. 68/1999. (21E09695)

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA

CONCORSO (scad. 7 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di funzionario di amministrazione V livello, a tempo pieno ed indeterminato. (21E09696)

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA

CONCORSO (scad. 7 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999. (21E09697)

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA

CONCORSO (scad. 7 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999. (21E09698)

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONCORSO (scad. 7 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di diciotto posti di ricercatore III livello, a tempo indeterminato, varie sedi. (21E09688)

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONCORSO (scad. 7 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti di ricercatore III livello, a tempo indeterminato, varie sedi. (21E09689)

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONCORSO (scad. 7 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di undici posti di ricercatore III livello, a tempo indeterminato, varie sedi. (21E09690)

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONCORSO (scad. 7 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di ricercatore III livello, a tempo indeterminato, varie sedi. (21E09691)

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONCORSO (scad. 7 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di ricercatore III livello, a tempo indeterminato, varie sedi. (21E09692)

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

CONCORSO (scad. 3 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno e determinato della durata di cinque mesi. (21E09523)

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

MOBILITÀ (scad. 30 settembre 2021)

Mobilità esterna per la copertura di tre posti di funzionario di amministrazione V livello, a tempo pieno ed indeterminato. (21E09886)

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

MOBILITÀ (scad. 30 settembre 2021)

Mobilità esterna per la copertura di quaranta posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno ed indeterminato. (21E09887)

UNIVERSITÀ ED ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 24 ottobre 2021)

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 03/B1. (21E10600)

UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 24 ottobre 2021)

Valutazione comparativa per la chiamata di sei professori di seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (21E10601)

UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 17 ottobre 2021)

Procedure di selezione per la copertura di dieci posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (21E10577)

UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 17 ottobre 2021)

Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (21E10578)

UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 7 ottobre 2021)

Procedura di selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia, per vari settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze umanistiche. (21E09678)

UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 7 ottobre 2021)

Procedura di selezione per la chiamata un professore di seconda fascia, settore concorsuale 14/A1 - Filosofia politica, per il Dipartimento di scienze formative, psicologiche e della comunicazione. (21E09679)

ENTI LOCALI

COMUNE DI CAGGIANO

CONCORSO (scad. 24 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E10341)

COMUNE DI CARINOLA

MOBILITÀ (scad. 24 ottobre 2021)

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di comandante di polizia municipale e di un posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E10432)

COMUNE DI POMPEI

CONCORSO (scad. 24 ottobre 2021)

Concorsi pubblici, per esami, e per titoli ed esami, per la copertura di otto posti per vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato. (21E10415)

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO

CONCORSO (scad. 24 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi non rinnovabili. (21E10339)

COMUNE DI VICO EQUENSE

CONCORSO (scad. 24 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale interno ed un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, riservato al personale interno. (21E10388)

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI DELL'AMBITO TERRITORIALE C08 DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

CONCORSO (scad. 24 ottobre 2021)

Selezioni pubbliche per la copertura di dieci posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato. (21E10416)

COMUNE DI MARIGLIANO

MOBILITÀ (scad. 21 ottobre 2021)

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo - legale/avvocatura, categoria D1 a tempo parziale e un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E10252)

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO

CONCORSO (scad. 21 ottobre 2021)

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza ambientale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E10214)

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO

CONCORSO (scad. 21 ottobre 2021)

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore informatico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E10215)

COMUNE DI CICCIANO

CONCORSO (scad. 7 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore vigilanza, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E09743)

COMUNE DI FORMICOLA

CONCORSO (scad. 7 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (21E09754)

COMUNE DI ARZANO

CONCORSO (scad. 3 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area IV - lavori e servizi pubblici. (21E09921)

COMUNE DI ARZANO

CONCORSO (scad. 3 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente finanziario, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area II. (21E09922)

COMUNE DI ARZANO

CONCORSO (scad. 3 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area I. (21E09923)

COMUNE DI MARIGLIANO

MOBILITÀ (scad. 3 ottobre 2021)

Mobilità volontaria esterna per la copertura di sei posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato e pieno (21E09504)

COMUNE DI SANT'ANASTASIA

MOBILITÀ (scad. 3 ottobre 2021)

Mobilità volontaria esterna, per curriculum e colloquio, per la copertura di dieci posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato. (21E09575)

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA

CONCORSO (scad. 24 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico di anatomia patologica, a tempo indeterminato. (21E10393)

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECO

CONCORSO (scad. 24 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sessanta posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D, con talune riserve. (21E10409)

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECO

CONCORSO (scad. 24 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, a tempo indeterminato, per il PO di Sorrento e Vico. (21E10410)

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO

CONCORSO (scad. 21 ottobre 2021)

Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, con talune riserve. (21E10249)

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO

CONCORSO (scad. 21 ottobre 2021)

Selezione pubblica per la copertura di due posti di collaboratore professionale amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato, con talune riserve. (21E10250)

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

CONCORSO (scad. 21 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di pediatria. (21E10280)

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO DI BENEVENTO

ANNULLAMENTO

Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza, a tempo indeterminato. (21E10067)

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO - NAPOLI

CONCORSO (scad. 17 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato. (21E10171)

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO - NAPOLI

CONCORSO (scad. 17 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinquanta posti di CPS varie professioni, a tempo indeterminato, di cui sedici riservati ai volontari delle Forze armate. (21E10172)

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO - NAPOLI

CONCORSO (scad. 17 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza, categoria B, a tempo indeterminato, di cui sei posti riservati ai volontari delle Forze armate. (21E10173)

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO - NAPOLI

CONCORSO (scad. 17 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinquanta posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, a tempo indeterminato, per l'area emergenza urgenza. (21E10174)

AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 14 ottobre 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale, disciplina di medicina trasfusionale. (21E09942)

AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 14 ottobre 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Neurochirurgia, disciplina di neurochirurgia. (21E09943)

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

CONCORSO (scad. 14 ottobre 2021)

Conferimento, per titoli e prova colloquio, dell'incarico quinquennale di direttore dell'UOC medicina interna. (21E09917)

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO

CONCORSO (scad. 7 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, a tempo indeterminato. (21E09772)

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO

CONCORSO (scad. 7 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza, a tempo indeterminato. (21E09773)

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI - FONDAZIONE G. PASCALE DI NAPOLI

MOBILITÀ (scad. 7 ottobre 2021)

Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico con specializzazione in anatomia patologica a rapporto esclusivo. (21E09778)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SANTOBONO-PAUSILIPON DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 3 ottobre 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, degli incarichi quinquennali di direttore della UOC Direzione medica di presidio e della UOC Otorinolaringoiatria, discipline di igiene/organizzazione sanitaria e otorinolaringoiatria. (21E09636)

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO

CONCORSO (scad. 3 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di geriatria. (21E09653)

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO

CONCORSO (scad. 3 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione. (21E09654)

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO DI BENEVENTO

CONCORSO (scad. 3 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria, a tempo indeterminato. (21E09617)

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO DI BENEVENTO

MOBILITA' (scad. 3 ottobre 2021)

Mobilita' volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica. (21E09618)

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO DI BENEVENTO

MOBILITÀ (scad. 3 ottobre 2021)

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di radiologia medica, categoria D. (21E09619)

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

CONCORSO (scad. 3 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione. (21E09635)

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECO

CONCORSO (scad. 3 ottobre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione, per il P.O. Sorrento - Vico. (21E09643)

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECO

CONCORSO (scad. 3 ottobre 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico quinquennale di direttore della UOC Radiodiagnostica del presidio ospedaliero di Nola e Pollena. (21E09644)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 30 settembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve. (21E09464)

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS - FONDAZIONE G. PASCALE DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 30 settembre 2021)

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, dell'incarico quinquennale di dirigente medico - direttore di struttura complessa anatomia patologica e citopatologia. (21E09472)

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana