Concorsi pubblici, migliaia di posti dai vigili del fuoco alla Farnesina

In questa uscita, tra le numerose opportunità bandite dalle Pubbliche Amministrazioni si evidenzia il concorso per la copertura di quattro posti di Consigliere di Stato, 53 posti come Ispettore Informatico nel Corpo dei Vigili del Fuoco, 50 posti banditi dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale per il ruolo di Segretario di Legazione. Si ricorda inoltre che il 20 maggio p.v. scade il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 1.030 allievi marescialli al 93° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza.

In ambito campano numerose opportunità bandite dalle università, enti locali e Aziende Sanitarie

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

MINISTERO DELLA DIFESA

AVVISO DI RETTIFICA

Modifiche al concorso, per esami, per l'ammissione al primo anno dell'Accademia militare e dell'Accademia aeronautica, anno accademico 2021-2022. (21E04180)

MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (scad. 3 giugno 2021)

Concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di sei allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle Capitanerie di porto al 20° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di dodici anni e per l'ammissione di centosettanta allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare al 22° e 23° corso AUFP. (21E04543)

CONSIGLIO DI STATO

CONCORSO (scad. 30 maggio 2021)

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di Consigliere di Stato. (21E04176)

MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (scad. 30 maggio 2021)

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi tredici Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri. (21E04466)

MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO (scad. 27 maggio 2021)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinquantatre' posti nella qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (21E04340)

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

CONCORSO

Procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia. (21E04300)

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

RETTIFICA

Rettifica del decreto 26 febbraio 2021, recante: «Procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia». (21E04301)

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CONCORSO (scad. 23 maggio 2021)

Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di undici allievi carabinieri, in qualita' di atleti, per il Centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri. (21E04299)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

CONCORSO (scad. 7 giugno 2021)

Concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di Segretario di Legazione in prova. (21E04165)

MINISTERO DELLA DIFESA

RETTIFICA

Modifica e proroga dei termini del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di undici tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri. Anno 2021. (21E04264)

MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO (scad. 23 maggio 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di commissario tecnico psicologo del ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato. (21E04358)

MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO (scad. 23 maggio 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di commissario tecnico chimico del ruolo dei chimici della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato. (21E04359)

MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO (scad. 23 maggio 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di commissario tecnico biologo del ruolo dei biologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato. (21E04360)

MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO (scad. 23 maggio 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventiquattro posti di commissario tecnico fisico del ruolo dei fisici della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato. (21E04361)

MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO (scad. 23 maggio 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tredici posti di commissario tecnico ingegnere del ruolo degli ingegneri della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato. (21E04362)

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO (scad. 20 maggio 2021)

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di milletrenta allievi marescialli al 93° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2021/2022. (21E04230)

ENTI PUBBLICI STATALI

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA

CONCORSO (scad. 27 maggio 2021)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato e pieno. (21E03871)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO DELL'AMBIENTE DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 23 maggio 2021)

Conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Milano (21E03737)

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA

CONCORSO (scad. 23 maggio 2021)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di sette posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato della durata di sei mesi e pieno, per il Centro di ricerca difesa e certificazione presso le sedi di Battipaglia, Lonigo, Milano e Tavazzano. (21E03745)

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

CONCORSO (scad. 23 maggio 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca per lo svolgimento di attivita' di ricerca della durata di dodici mesi. (21E03741)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI BIOSTRUTTURE E BIOIMMAGINI DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 20 maggio 2021)

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa di studio per laureati. (21E03631)

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA

CONCORSO (scad. 16 maggio 2021)

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di studio da usufruirsi presso il Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo di Pontecagnano. (21E03493)

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

CONCORSO (scad. 16 maggio 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno e determinato della durata di trenta mesi. (21E03490)

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

RETTIFICA

Rettifica e riapertura dei termini dei concorsi pubblici, per esami, per la copertura di complessivi milleduecentoventisei posti di varie figure professionali, per talune aree. (21E04028)

ENTI DI RICERCA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 22 maggio 2021)

Conferimento di una borsa di studio della durata di un anno per laureati in biologia (21E04676)

STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 7 giugno 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo pieno e determinato. (21E04366)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'ENERGIA E LA MOBILITÀ SOSTENIBILI DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 3 giugno 2021)

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede di Torino. (21E04193)

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

CONCORSO (scad. 3 giugno 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di quattro posti di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi. (21E04187)

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

CONCORSO (scad. 3 giugno 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato della durata di venti mesi. (21E04188)

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA

CONCORSO (scad. 30 maggio 2021)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di tredici posti di operatore tecnico VIII livello, a tempo determinato della durata di sei mesi e pieno, per il Centro di ricerca difesa e certificazione, varie sedi. (21E03997)

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

CONCORSO (scad. 30 maggio 2021)

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di quattro posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato. (21E04645)

UNIVERSITÀ ED ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DI SALERNO

RETTIFICA

Riapertura dei termini della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria civile. (21E04763)

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II

CONCORSO (scad. 3 giugno 2021)

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, per il Dipartimento di medicina molecolare e biotecnologie mediche. (21E04621)

UNIVERSITÀ DI SALERNO

CONCORSO (scad. 27 maggio 2021)

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 10/E1, presso il Dipartimento di Studi Umanistici, a tempo determinato e pieno. (21A03887)

UNIVERSITÀ DI SALERNO

CONCORSO (scad. 27 maggio 2021)

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 12/C2, per il Dipartimento di DISPC. (21E03889)

ENTI LOCALI

COMUNE DI SALA CONSILINA

CONCORSO (scad. 3 giugno 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area affari generali. (21E04293)

COMUNE DI AFRAGOLA

CONCORSO (scad. 30 maggio 2021)

Manifestazioni di interesse per la nomina a direttore generale dell'Azienda speciale consortile servizi sociali dell'ambito territoriale N19 - Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano. (21E04125)

COMUNE DI SORRENTO

CONCORSO (scad. 30 maggio 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente area amministrativa, a tempo indeterminato e pieno. (21E04114)

COMUNE DI CARINOLA

MOBILITÀ (scad. 27 maggio 2021)

Mobilità volontaria per la copertura di complessivi sei posti di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E04122)

COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA

CONCORSO (scad. 27 maggio 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette ai sensi dell'art. 1 della legge n. 68/1999. (21E03903)

COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA

CONCORSO (scad. 27 maggio 2021)

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo determinato e parziale ventiquattro ore. (21E03904)

COMUNE DI PARETE

CONCORSO (scad. 27 maggio 2021)

Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale diciotto ore e determinato. (21E03914)

PROVINCIA DI AVELLINO

CONCORSO (scad. 27 maggio 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente tecnico, a tempo indeterminato (21E03927)

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE

AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 3 giugno 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di assistente tecnico - geometra, categoria C, a tempo indeterminato. (21E04327)

AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 3 giugno 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente tecnico - informatico, categoria C, a tempo indeterminato. (21E04328)

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECO

CONCORSO (scad. 3 giugno 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della UOC servizio igiene e medicina del lavoro, per il Dipartimento di prevenzione. (21E04209)

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECO

CONCORSO (scad. 3 giugno 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della UOC servizio igiene degli alimenti e della nutrizione, per il Dipartimento di prevenzione. (21E04210)

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECO

CONCORSO (scad. 3 giugno 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico a titolo di supplenza di direttore di struttura complessa della U.O.C. di Epidemiologia e prevenzione, a tempo determinato, per il Dipartimento di prevenzione. (21E04211)

AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 23 maggio 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - dietista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E03820)

AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 23 maggio 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei dirigenti medici, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, a tempo indeterminato. (21E03821)

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA «SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA» DI SALERNO

CONCORSO (scad. 23 maggio 2021)

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di venti posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D, a tempo indeterminato. (21E03839)

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO - NAPOLI

MOBILITÀ (scad. 20 maggio 2021)

Mobilita' intraregionale e interregionale, per soli titoli, per la copertura di dieci posti dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione. (21E03987)

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO - NAPOLI

MOBILITÀ (scad. 20 maggio 2021)

Mobilita' intraregionale e interregionale, per soli titoli, per la copertura di quaranta posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, a tempo indeterminato. (21E03988)

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD - FRATTAMAGGIORE

CONCORSO (scad. 20 maggio 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico quinquennale di dirigente medico, direttore di U.O.C. struttura complessa di anestesia e rianimazione, a tempo determinato, per il Presidio ospedaliero di Giugliano. (21E03612)

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO DI BENEVENTO

CONCORSO (scad. 16 maggio 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di anestesia e rianimazione. (21E03525)

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD - FRATTAMAGGIORE

CONCORSO (scad. 16 maggio 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base, per la direzione della U.O.C. formazione e aggiornamento. (21E03501)

