Nella rassegna di oggi molti concorsi riguardano il settore sanitario evidenziando la carenza di dirigenti e di medici, ma anche di assistenti amministrativi di categoria C. Su tutto il territorio nazionale si registra invece una carenza strutturale di medici di base, in numero di diverse migliaia; peraltro la nuova normativa sulla semplificazione ne facilita l'attribuzione di incarichi prima ancora che abbiano terminato il corso/tirocinio e quindi conseguito l'attestato di idoneità. Anche il settore della Difesa offre opportunità per allievi marescialli di Esercito e Marina. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia cerca invece diversi funzionari di amministrazione di V livello. Si segnalano inoltre, alcune possibilità di assunzione soprattutto per la figura di istruttore amministrativo categoria C in diversi comuni campani, mentre tra gli specialisti, si segnalano 10 posti di ricercatore di III livello a tempo indeterminato presso l'Istituto di Fisica Nucleare.Nella rassegna che segue troverete ogni ulteriore dettaglio riguardante tutti i posti messi a concorso dalla PA con l'indicazione della data di scadenza del bando per la presentazione della domanda, del numero di posti, ruolo e funzione, delle prove da sostenere, nonché l'immediato reperimento on line di tutta la documentazione necessaria alla partecipazione al concorso.Ecco la rassegna settimanale dei concorsi Regione Campania.Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 10 del 05.02.2019, n. 11 del 08.02.2019, n. 12 del 12.02.2019, n. 13 del 15.02.2019 e n. 14 del 19.02.2019ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀAVVISOISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAMINISTERO DELL'INTERNOCONCORSO (scad. 30 settembre 2019)ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀCONCORSO (scad. 10 marzo 2019)MINISTERO DELLA DIFESACONCORSO (scad. 10 marzo 2019)MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOCOMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZACONCORSO (scad. 15 marzo 2019)ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀCONCORSO (scad. 14 marzo 2019)ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀCONCORSO (scad. 14 marzo 2019)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICONCORSO (scad. 14 marzo 2019)MINISTERO DELL'INTERNORETTIFICAPRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRICONCORSO (scad. 14 marzo 2019)PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRICONCORSO (scad. 14 marzo 2019)ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀCONCORSO (scad. 17 marzo 2019)MINISTERO DELLA DIFESACONCORSO (scad. 11 marzo 2019)MINISTERO DELLA DIFESACONCORSO (scad. 17 marzo 2019)ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀCONCORSO (scad. 21 marzo 2019)STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIAVVISOCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE DI AVELLINOCONCORSO (scad. 14 marzo 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARECONCORSOSTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLICONCORSOSTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLICONCORSOISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIACONCORSO (scad. 17 marzo 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIACONCORSO (scad. 17 marzo 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIACONCORSO (scad. 17 marzo 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEAVVISOGARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALICONCORSO (scad. 21 marzo 2019)UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 7 febbraio 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 7 marzo 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 7 marzo 2019)UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 28 febbraio 2019)UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 10 marzo 2019)UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 10 marzo 2019)COMUNE DI MONTOROCONCORSO (scad. 7 marzo 2019)COMUNE DI AFRAGOLACONCORSO (scad. 14 marzo 2019)COMUNE DI CASAL DI PRINCIPECONCORSO (scad. 14 marzo 2019)COMUNE DI CASAL DI PRINCIPECONCORSO (scad. 14 marzo 2019)COMUNE DI CASTELLABATERETTIFICACOMUNE DI VITULANOCONCORSO (scad. 14 marzo 2019)COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADACONCORSOCOMUNE DI SOMMA VESUVIANACONCORSO (scad. 2 marzo 2019)COMUNE DI ANGRICONCORSO (scad. 21 marzo 2019)COMUNE DI SOMMA VESUVIANACONCORSO (scad. 6 marzo 2019)COMUNE DI TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 6 marzo 2019)AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI – NAPOLICONCORSO (scad. 7 marzo 2019)AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI – NAPOLICONCORSO (scad. 7 marzo 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTOCONCORSO (scad. 7 marzo 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTOCONCORSO (scad. 7 marzo 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTOCONCORSO (scad. 7 marzo 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTOCONCORSO (scad. 7 marzo 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 7 marzo 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 7 marzo 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 7 marzo 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 7 marzo 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 7 marzo 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 7 marzo 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 7 marzo 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 7 marzo 2019)ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI - FONDAZIONE «G. PASCALE» DI NAPOLICONCORSOAZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA «SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA» DI SALERNOCONCORSO (scad. 10 marzo 2019)AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA «SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA» DI SALERNOCONCORSO (scad. 10 marzo 2019)AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA «SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA» DI SALERNOCONCORSO (scad. 10 marzo 2019)AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA «SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA» DI SALERNOCONCORSO (scad. 10 marzo 2019)AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA «SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA» DI SALERNOCONCORSO (scad. 10 marzo 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 10 marzo 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO» DI CASERTACONCORSO (scad. 14 marzo 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO» DI CASERTACONCORSO (scad. 14 marzo 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA «FEDERICO II» DI NAPOLICONCORSOAZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTAAVVISOAZIENDA OSPEDALIERA «SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO» DI CASERTACONCORSO (scad. 21 marzo 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA «FEDERICO II» DI NAPOLICONCORSO (scad. 21 marzo 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINOCONCORSO (scad. 21 marzo 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 21 marzo 2019)CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNOCONCORSO (scad. 14 marzo 2019)