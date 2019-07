Martedì 30 Luglio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Online la rassegna quindicinale di tutti i concorsi banditi dalla pubblica amministrazione, enti e società controllate, partecipate o finanziate da risorse pubbliche, e nello specifico tutti i posti lavoro, anche in termini di mobilità, messi a concorso da parte di tutti gli enti pubblici dell'area campana.Il servizio è il frutto della collaborazione tra Il Mattino e la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana.In questo numero si evidenziano, tra le altre, le opportunità messe a bando dalla Corte dei Conti con il concorso pubblico, per titoli ed esami, a 64 posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti; il Ministero della Giustizia con il concorso pubblico, per titoli, a complessivi 15 posti nel Gruppo sportivo Fiamme azzurre.C’è ancora tempo per partecipare a vari concorsi banditi dall’Istituto Nazionale per l’analisi delle Politiche Pubbliche che offre opportunità per vari profili professionali.La commissione per l’attuazione del progetto Ripam ha bandito 2.329 posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del ministero della Giustizia, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta oltre a 61 posti di agente di polizia municipale, area tecnico-specialistica, da impegnare nei Servizi di vigilanza e polizia - Codice VGC, categoria C, a tempo indeterminato, pieno e parziale, presso i Comuni di Pozzuoli e di Latina, 27 posti di istruttore direttivo, area tecnico-specialistica, con competenze nella gestione dei Servizi tecnici, urbanistici, edilizi ed ambientali - codice TCD, categoria D, a tempo indeterminato, pieno e parziale, presso i Comuni di Pozzuoli, di Latina e di Sabaudia e tre posti di istruttore direttivo, area tecnico-specialistica, con competenze nella gestione dei Servizi di vigilanza e polizia - codice VGD, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Pozzuoli.In ambito campano, vi invitiamo a consultare le opportunità messe a bando da numerosi comuni, aziende ospedaliere e università come, ad esempio, il concorsi pubblico, per esami per la copertura di sei posti di categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale bandito dall’Università “L’Orientale” di Napoli.Buona letturaISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀCONCORSO (scad. 25 agosto 2019)MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIAGRADUATORIAMINISTERO DELL'INTERNOGRADUATORIAMINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCAAVVISOMINISTERO DELLA GIUSTIZIACONCORSO (scad. 22 agosto 2019)MINISTERO DELLA GIUSTIZIAAVVISOMINISTERO DELL'INTERNORETTIFICACORTE DEI CONTICONCORSO (scad. 17 ottobre 2019)MINISTERO DELLA DIFESARETTIFICAMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'INTERNOAVVISOMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICONCORSO (scad. 8 agosto 2019)PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIAVVISOMINISTERO DELLA GIUSTIZIAGRADUATORIAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀCONCORSO (scad. 1 agosto 2019)ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀCONCORSO (scad. 1 agosto 2019)ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAMINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALICONCORSO (scad. 1 agosto 2019)MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIGRADUATORIAMINISTERO DELLA GIUSTIZIACONCORSO (scad. 11 novembre 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEGRADUATORIACONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIACONCORSO (scad. 25 agosto 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI RICERCA SU INNOVAZIONE E SERVIZI PER LO SVILUPPO DI NAPOLICONCORSO (scad. 22 agosto 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER L'ENDOCRINOLOGIA E L'ONCOLOGIA SPERIMENTALE «G. SALVATORE» - NAPOLIAVVISOISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIACONCORSO (scad. 22 agosto 2019)AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILECONCORSO (scad. 31 agosto 2019)ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVOROGRADUATORIAAGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLIRETTIFICACONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEAVVISOISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICAAVVISOAGENZIA ITALIANA DEL FARMACOGRADUATORIAGARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALIGRADUATORIAINAPP - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHECONCORSO (scad. 11 agosto 2019)INAPP - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHECONCORSO (scad. 11 agosto 2019)INAPP - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHECONCORSO (scad. 11 agosto 2019)INAPP - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHECONCORSO (scad. 11 agosto 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEAVVISOCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEAVVISOSTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIASTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIASTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIASTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIACONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHECONCORSO (scad. 5 agosto 2019)CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIAAVVISOISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICAGRADUATORIAAGENZIA ITALIANA DEL FARMACOGRADUATORIAISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALEAVVISOSTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIAUNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 2 agosto 2019)UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLICONCORSO (scad. 7 agosto 2019)UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLICONCORSO (scad. 7 agosto 2019)UNIVERSITÀ «L' ORIENTALE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 6 settembre 2019)UNIVERSITÀ «PARTHENOPE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 2 settembre 2019)UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLICONCORSO (scad. 3 agosto 2019)UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLICONCORSO (scad. 3 agosto 2019)UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTOCONCORSO (scad. 11 agosto 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 8 agosto 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 8 agosto 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 8 agosto 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 8 agosto 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 8 agosto 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 8 agosto 2019)UNIVERSITÀ «PARTHENOPE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 4 agosto 2019)UNIVERSITÀ «PARTHENOPE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 4 agosto 2019)UNIVERSITÀ «PARTHENOPE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 4 agosto 2019)COMUNE DI CASAGIOVERETTIFICACOMUNE DI CASAGIOVERETTIFICACOMUNE DI MONTANO ANTILIACONCORSO (scad. 25 agosto 2019)COMUNE DI OGLIASTRO CILENTOCONCORSO (scad. 25 agosto 2019)COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSACONCORSO (scad. 25 agosto 2019)COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSACONCORSO (scad. 25 agosto 2019)COMUNE DI ATRIPALDACONCORSO (scad. 22 agosto 2019)COMUNE DI EBOLICONCORSO (scad. 30 giorni dalla data di pubblicazione)COMUNE DI NAPOLICONCORSO (scad. 6 settembre 2019)COMUNE DI BATTIPAGLIACONCORSO (scad. 30 giorni dalla data di pubblicazione)COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANOCONCORSO (scad. 15 agosto 2019)COMUNE DI LETTERECONCORSO (scad. 11 agosto 2019)COMUNE DI LETTERECONCORSO (scad. 11 agosto 2019)COMUNE DI LETTERECONCORSO (scad. 11 agosto 2019)COMUNE DI SANTA MARIA A VICOCONCORSO (scad. 11 agosto 2019)COMUNE DI GRAGNANOCONCORSO (scad. 8 agosto 2019)COMUNE DI PIMONTECONCORSO (scad. 8 agosto 2019)COMUNE DI PIMONTECONCORSO (scad. 8 agosto 2019)COMUNE DI SANTA MARIA A VICOCONCORSO (scad. 8 agosto 2019)COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINOCONCORSO (scad. 8 agosto 2019)COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINOCONCORSO (scad. 8 agosto 2019)COMUNE DI SAN VITALIANOCONCORSO (scad. 8 agosto 2019)COMUNE DI ACERRARETTIFICACOMUNE DI LACCO AMENOCONCORSO (scad. 4 agosto 2019)COMUNE DI MADDALONICONCORSO (scad. 4 agosto 2019)COMUNE DI POZZUOLICONCORSO (scad. 4 agosto 2019)COMUNE DI POZZUOLICONCORSO (scad. 4 agosto 2019)COMUNE DI POZZUOLICONCORSO (scad. 4 agosto 2019)COMUNE DI POZZUOLICONCORSO (scad. 4 agosto 2019)COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀCONCORSO (scad. 4 agosto 2019)COMUNE DI BENEVENTOCONCORSO (scad. 1 agosto 2019)COMUNE DI BENEVENTOCONCORSO (scad. 1 agosto 2019)COMUNE DI POLLACONCORSO (scad. 1 agosto 2019)AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI – NAPOLICONCORSO (scad. 22 agosto 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 18 agosto 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 18 agosto 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 18 agosto 2019)AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE A. CARDARELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 15 agosto 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 15 agosto 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA «FEDERICO II» DI NAPOLICONCORSO (scad. 8 agosto 2019)AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE «SANTOBONO-PAUSILIPON» DI NAPOLICONCORSO (scad. 4 agosto 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD – FRATTAMAGGIORECONCORSO (scad. 4 agosto 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» DI AVELLINOCONCORSO (scad. 1 agosto 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTROCONCORSO (scad. 1 agosto 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTROCONCORSO (scad. 1 agosto 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTROCONCORSO (scad. 1 agosto 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTROCONCORSO (scad. 1 agosto 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTROCONCORSO (scad. 1 agosto 2019)ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI - FONDAZIONE «G. PASCALE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 1 agosto 2019)ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI - FONDAZIONE «G. PASCALE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 1 agosto 2019)COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAMCONCORSO (scad. 9 settembre 2019)COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAMCONCORSO (scad. 2 settembre 2019)COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAMCONCORSO (scad. 2 settembre 2019)AERO CLUB D'ITALIACONCORSO (scad. 7 ottobre 2019)AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALIGRADUATORIACOMMISSIONE RIPAMCONCORSO (scad. 8 agosto 2019)COMMISSIONE RIPAMCONCORSO (scad. 8 agosto 2019)AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLIRETTIFICAAGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLIRETTIFICAAZIENDA SPECIALE CONSORTILE A04 DI AVELLINOCONCORSO (scad. 4 agosto 2019)