La nuova rassegna di tutti i concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazione frutto della collaborazione tra Il Mattino e la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana.Tante opportunità anche in termini di borse di studio e mobilità, messi a concorso da enti pubblici centrali, società controllate, partecipate o finanziate da risorse pubbliche, enti locali campani, università e presidi sanitari.In questo numero spicca la selezione di 19 posti di commissario tecnico psicologo nella carriera dei funzionari della polizia di Stato. La Banca d’Italia assume sette profili tecnici per l’attività di progettazione, ristrutturazione e manutenzione del patrimonio immobiliare della Banca d’Italia.L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ricerca due figure a tempo indeterminato di tecnologo III livello mentre numerosi sono i posti per varie figure bandite dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.C’è ancora tempo per candidarsi alla pratica forense presso l’Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, a bando 61 posti.Le università campane risultano molto attive nella selezione di ricercatori in vari ambiti.Per i comuni della regione Campania la figura più ricercata è nel corpo della polizia municipale ma anche assistenti sociali ed esperti in project financing, fondi europei ed urbanistica.Da ultimo, nell’ambito sanitario le aziende ospedaliere campane ricercano diverse figure specialistiche: direttore di struttura, dirigente medico specializzato, collaboratore e operatore socio-sanitario.Buona lettura.MINISTERO DELL'INTERNOCONCORSO (scad. 2 giugno 2019)ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀCONCORSO (scad. 30 maggio 2019)ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀAVVISOISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESAAVVISOMINISTERO DELLA DIFESAAVVISOMINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIACOMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERIRETTIFICAMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIRETTIFICACOMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZACONCORSO (scad. 27 maggio 2019)CONSIGLIO DI STATOCONCORSO (scad. 26 maggio 2019)MINISTERO DELLA GIUSTIZIACONCORSO (scad. 10 giugno 2019)MINISTERO DELLA SALUTECONCORSO (scad. 23 maggio 2019)MINISTERO DELLA DIFESARETTIFICAMINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIAMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESARETTIFICAMINISTERO DELLA DIFESARETTIFICAMINISTERO DELLA DIFESARETTIFICAMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELLA GIUSTIZIAGRADUATORIAMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICONCORSO (60 giorni dalla data di pubblicazione del bando)MINISTERO DELL'INTERNORETTIFICACONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI CALCOLO E RETI AD ALTE PRESTAZIONI – NAPOLICONCORSOCONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIACONCORSO (scad. 2 giugno 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE DI TORINOCONCORSO (scad. 20 maggio 2019)STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIASTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIAISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARECONCORSO (scad. 26 maggio 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEAVVISOCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER I POLIMERI, COMPOSITI E BIOMATERIALI DI POZZUOLICONCORSO (scad. 8 maggio 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIACONCORSO (scad. 23 maggio 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIACONCORSO (scad. 23 maggio 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIACONCORSO (scad. 23 maggio 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIACONCORSO (scad. 23 maggio 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIACONCORSO (scad. 23 maggio 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIACONCORSO (scad. 23 maggio 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALECONCORSO (scad. 23 maggio 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEAVVISOCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEAVVISOISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVOROCONCORSO (scad. 19 maggio 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALECONCORSO (scad. 19 maggio 2019)STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIASTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIAAGENZIA ITALIANA DEL FARMACOGRADUATORIACONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI SCIENZE APPLICATE E SISTEMI INTELLIGENTI «EDUARDO CAIANIELLO» DI POZZUOLICONCORSO (Scad. 16 maggio 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI SCIENZE APPLICATE E SISTEMI INTELLIGENTI «EDUARDO CAIANIELLO» DI POZZUOLICONCORSO (Scad. 16 maggio 2019)ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVOROCONCORSO (scad. 16 maggio 2019)AGENZIA SPAZIALE ITALIANACONCORSO (scad. 12 maggio 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARECONCORSO (scad. 12 maggio 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEAVVISOCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEAVVISOCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHERETTIFICACONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHECONCORSO (30 aprile 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEGRADUATORIACONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI TECNOLOGI ALIMENTARIAVVISOCONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIACONCORSO (scad. 9 maggio 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICARETTIFICAUNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 2 giugno 2019)UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 2 giugno 2019)UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IIAVVISO DI RETTIFICAUNIVERSITÀ DI SALERNORETTIFICAUNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTOCONCORSO (scad. 20 maggio 2019)UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTOCONCORSO (scad. 20 maggio 2019)UNIVERSITÀ «L' ORIENTALE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 6 maggio 2019)UNIVERSITÀ «L' ORIENTALE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 6 maggio 2019)UNIVERSITÀ «L' ORIENTALE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 6 maggio 2019)UNIVERSITÀ «L' ORIENTALE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 6 maggio 2019)UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLICONCORSO (scad. 13 maggio 2019)UNIVERSITÀ «PARTHENOPE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 16 maggio 2019)UNIVERSITÀ «PARTHENOPE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 16 maggio 2019)UNIVERSITÀ «PARTHENOPE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 16 maggio 2019)UNIVERSITÀ «PARTHENOPE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 16 maggio 2019)UNIVERSITÀ «L'ORIENTALE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 12 maggio 2019)UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 9 maggio 2019)COMUNE DI POZZUOLICONCORSO (scad. 30 maggio 2019)COMUNE DI CORBARACONCORSO (scad. trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando)COMUNE DI FRATTAMAGGIORECONCORSO (scad. 23 maggio 2019)COMUNE DI MONTELLACONCORSO (scad. 23 maggio 2019)COMUNE DI CALITRICONCORSO (scad. 19 maggio 2019)COMUNE DI CENTOLACONCORSO (scad. 19 maggio 2019)COMUNE DI SOMMA VESUVIANACONCORSO (scad. 9 maggio 2019)COMUNITÀ MONTANA TANAGRO ALTO E MEDIO SELE DI OLIVETO CITRACONCORSO (scad. 16 maggio 2019)COMUNE DI AVELLARETTIFICACOMUNE DI AVELLARETTIFICACOMUNE DI MARIGLIANELLACONCORSO (scad. 12 maggio 2019)COMUNE DI MARIGLIANELLACONCORSO (scad. 12 maggio 2019)COMUNE DI MARIGLIANELLACONCORSO (scad. 12 maggio 2019)COMUNE DI CASTEL VOLTURNOCONCORSO (scad. 9 maggio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» DI AVELLINOCONCORSO (scad. 2 giugno 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» DI AVELLINOCONCORSO (scad. 2 giugno 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» DI AVELLINOCONCORSO (scad. 2 giugno 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» DI AVELLINOCONCORSO (scad. 2 giugno 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» DI AVELLINOCONCORSO (scad. 2 giugno 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» DI AVELLINOCONCORSO (scad. 2 giugno 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 2 giugno 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 30 maggio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLICONCORSO (scad. 26 maggio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLICONCORSO (scad. 26 maggio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLICONCORSO (scad. 26 maggio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLICONCORSO (scad. 26 maggio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLICONCORSO (scad. 26 maggio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLICONCORSO (scad. 26 maggio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLICONCORSO (scad. 26 maggio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA «FEDERICO II» DI NAPOLICONCORSOAZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 23 maggio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 23 maggio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 23 maggio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 23 maggio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 23 maggio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 23 maggio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 23 maggio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD – FRATTAMAGGIORECONCORSO (scad. 8 maggio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 16 maggio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINORETTIFICAAZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA «SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA» DI SALERNOCONCORSO (scad. 12 maggio 2019)BANCA D'ITALIACONCORSO (scad. 24 maggio 2019)CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEI GIORNALISTINOMINAAGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLIRETTIFICA