Martedì 4 Giugno 2019

Tante opportunità di lavoro nella nuova rassegna dei concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazione.L’attività di ricerca dei nuovi bandi è frutto della collaborazione tra Il Mattino e la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana.In questo numero evidenziamo il concorso per l’ammissione di venticinque allievi alla Scuola di alta formazione e studi dell’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro per l’abilitazione alla professione di “Restauratore di beni culturali” del ministero per i Beni e le attività culturali; l’indizione degli esami di Stato per l’abilitazione della libera professione di geometra, agrotecnico, perito industriale e perito agrario.La commissione di vigilanza sui fondi pensione ha indetto un concorso per l'assunzione di tre funzionari. e l’Aeronautica Militare sta reclutando cinque orchestrali per la sua banda. Inoltre è stato pubblicato l’elenco dei quattrocentodiciannove nuovi notai e dell’assegnazione alla sede notarile.Per quanto riguarda l’ambito campano l’Università di Salerno è molto attiva nella selezione di ricercatori come l’Università della Campania Luigi Vanvitelli che ha bandito sedici posti di ricercatore per vari dipartimenti.Tra gli enti locali spicca il bando per la copertura di nove posti a tempo pieno ed indeterminato per vari profili professionali del Comune di Pomigliano d’Arco.Si segnalano inoltre numerosi posti per dirigente medico messi a bando dall’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino e quindici posti di collaboratore amministrativo professionale a tempo indeterminato presso l’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta”.Buona lettura.MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALICONCORSO (scad. 15 luglio 2019)MINISTERO DELLA DIFESACONCORSO (scad. 20 giugno 2019)MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZECONCORSO (scad. 30 giugno 2019)MINISTERO DELLA GIUSTIZIANOMINAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀCONCORSO (scad. 27 giugno 2019)ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICONCORSO (scad. 27 giugno 2019)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIGRADUATORIAMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICONCORSO (scad. 27 giugno 2019)MINISTERO DELL'INTERNORETTIFICAMINISTERO DELL'INTERNOAVVISOMINISTERO DELL'INTERNOGRADUATORIAAVVOCATURA GENERALE DELLO STATORETTIFICAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀCONCORSO (scad. 23 giugno 2019)MINISTERO DELL'INTERNORETTIFICAMINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCAAVVISO DI RETTIFICAMINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCAAVVISO DI RETTIFICAMINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCAAVVISO DI RETTIFICAMINISTERO DELLA DIFESARETTIFICAMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELLA DIFESACONCORSO (scad. 13 giugno 2019)MINISTERO DELLA DIFESACONCORSO (scad. 3 giugno 2019)MINISTERO DELLA DIFESACONCORSO (scad. 9 giugno 2019)MINISTERO DELLA SALUTECONCORSO (scad. 9 giugno 2019)MINISTERO DELLA SALUTECONCORSO (scad. 9 giugno 2019)MINISTERO DELLA SALUTECONCORSO (scad. 9 giugno 2019)MINISTERO DELLA SALUTECONCORSO (scad. 9 giugno 2019)ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀCONCORSO (scad. 6 giugno 2019)ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESARETTIFICAMINISTERO DELLA DIFESACONCORSO (scad. 6 luglio 2019)MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCACONCORSO (scad. 6 giugno 2019)MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCACONCORSO (scad. 6 giugno 2019)MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCACONCORSO (scad. 6 giugno 2019)MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCACONCORSO (scad. 6 giugno 2019)ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀAVVISOISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESAAVVISOMINISTERO DELLA DIFESAAVVISOMINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIAMINISTERO DELLA GIUSTIZIACONCORSO (scad. 10 giugno 2019)AGENZIA ITALIANA DEL FARMACOGRADUATORIACONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE DI NAPOLICONCORSO (scad. 15 giugno 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE DI NAPOLICONCORSO (scad. 3 giugno 2019)ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALECONCORSO (scad. 27 giugno 2019)ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALECONCORSO (scad. 27 giugno 2019)STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIAAGENZIA ITALIANA DEL FARMACOGRADUATORIACONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEAVVISOCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER I POLIMERI, COMPOSITI E BIOMATERIALI DI POZZUOLICONCORSO (scad. 24 giugno 2019 )CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIACONCORSO (scad. 23 giugno 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE DI NAPOLICONCORSO (scad. 29 maggio 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI BIOSCIENZE E BIORISORSE DI BARICONCORSO (scad. 13 giugno 2019)STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIACONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHECONCORSO (scad. 10 giugno 2019)AGENZIA SPAZIALE ITALIANACONCORSO (scad. 6 giugno 2019)UNIVERSITÀ «PARTHENOPE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 30 giugno 2019)UNIVERSITÀ «PARTHENOPE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 30 giugno 2019)UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLICONCORSO (scad. 12 giugno 2019)UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLICONCORSO (scad. 12 giugno 2019)UNIVERSITÀ «L' ORIENTALE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 5 giugno 2019)UNIVERSITÀ «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLICONCORSO (scad. 23 giugno 2019)UNIVERSITÀ TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO DI BENEVENTOCONCORSOUNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLICONCORSO (scad. 7 giugno 2019)UNIVERSITÀ TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO DI BENEVENTOCONCORSO (nn reperibile bando)UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 13 giugno 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 13 giugno 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 13 giugno 2019)UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 9 giugno 2019)UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE «UNINETTUNO»CONCORSO (scad. 6 giugno 2019)UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IIAVVISO DI RETTIFICAUNIVERSITÀ DI SALERNORETTIFICACOMUNE DI MONTELLARETTIFICA (scad. 30 giugno 2019)COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCOCONCORSO (scad. 30 giugno 2019)COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANOCONCORSO (scad. 20 giugno 2019)CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLICONCORSO (scad. 27 giugno 2019)COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANORETTIFICACOMUNE DI EBOLICONCORSO (scad. 23 giugno 2019)COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANOCONCORSOCOMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTICONCORSO (scad. 23 giugno 2019)COMUNE DI TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 5 giugno 2019)COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDICONCORSO (scad. 16 giugno 2019)COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDICONCORSO (scad. 16 giugno 2019)COMUNE DI SARNOCONCORSO (scad. 16 giugno 2019)COMUNE DI ERCOLANORETTIFICACOMUNE DI ERCOLANORETTIFICACOMUNE DI ERCOLANORETTIFICACOMUNE DI ERCOLANORETTIFICACOMUNE DI ERCOLANORETTIFICACOMUNE DI PASTORANOCONCORSO (scad. 13 giugno 2019)COMUNE DI CICCIANOCONCORSO (scad. 9 giugno 2019)COMUNE DI CICCIANOCONCORSO (scad. 6 giugno 2019)COMUNE DI MARZANO DI NOLACONCORSO (scad. 6 giugno 2019)COMUNE DI MARZANO DI NOLACOMUNE DI SANTA MARIA A VICOCONCORSO (scad. 6 giugno 2019)COMUNE DI SCAFATICONCORSO (scad. 6 giugno 2019)AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO DI BENEVENTOCONCORSO (scad. 30 giugno 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» DI AVELLINOAVVISOAZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTROCONCORSO (scad. 27 giugno 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINOCONCORSO (scad. 23 giugno 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» DI AVELLINOCONCORSO (scad. 16 giugno 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» DI AVELLINOCONCORSO (scad. 16 giugno 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLICONCORSO (scad. 16 giugno 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 16 giugno 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 16 giugno 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 16 giugno 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO» DI CASERTACONCORSO (scad. 13 giugno 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTACONCORSO (scad. 13 giugno 2019)ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI - FONDAZIONE «G. PASCALE» DI NAPOLIRETTIFICAAZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI – NAPOLICONCORSO (scad. 6 giugno 2019)AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI – NAPOLICONCORSO (scad. 6 giugno 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINOCONCORSO (scad. 6 giugno 2019)AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLIRETTIFICACOMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONECONCORSO (scad. 9 giugno 2019)