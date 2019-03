Martedì 12 Marzo 2019, 09:00

Online la rassegna quindicinale di tutti i concorsi banditi dalla pubblica amministrazione, enti e società controllate, partecipate o finanziate da risorse pubbliche, e nello specifico tutti i posti lavoro, anche in termini di mobilità, messi a concorso da parte di tutti gli enti pubblici dell'area campana.Il servizio è il frutto della collaborazione tra Il Mattino e la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana.In questo numero si evidenziano, tra le altre, le opportunità messe a bando dal Ministero degli Esteri per 35 posti di Segretario di Legazione in prova, dal Ministero della Giustizia con 754 posti per allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, dal Garante della Privacy che mette a concorso due posti da dirigente e quattro da impiegato. In ambito campano numerosi posti sono stati banditi sia dai comuni che dalle Asl. Opportunità anche dall’Università di Salerno e dall’Università della Campania Luigi Vanvitelli.MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALECONCORSO (scad. 8 aprile 2019)MINISTERO DELLA DIFESACONCORSO (scad. 24 marzo 2019)MINISTERO DELLA DIFESACONCORSO (scad. 24 marzo 2019)MINISTERO DELLA DIFESACONCORSO (scad. 28 marzo 2019)MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'INTERNOGRADUATORIAMINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALICONCORSO (scad. 31 marzo 2019)MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELLA GIUSTIZIAGRADUATORIAMINISTERO DELL'INTERNORETTIFICAMINISTERO DELLA DIFESANOMINAMINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESARETTIFICAMINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIAMINISTERO DELLA GIUSTIZIACONCORSO (scad. 4 aprile 2019)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICONCORSO (scad. 18 aprile 2019)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICONCORSO (scad. 4 aprile 2019)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICONCORSO (scad. 4 aprile 2019)ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀCONCORSO (scad. 7 aprile 2019)ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESACONCORSO (scad. 7 aprile 2019)PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRICONCORSO (decimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso)COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZACONCORSO (scad. 15 marzo 2019)ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀCONCORSO (scad. 14 marzo 2019)ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀCONCORSO (scad. 14 marzo 2019)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICONCORSO (scad. 14 marzo 2019)MINISTERO DELL'INTERNORETTIFICAPRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRICONCORSO (scad. 14 marzo 2019)PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRICONCORSO (scad. 14 marzo 2019)ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀCONCORSO (scad. 17 marzo 2019)MINISTERO DELLA DIFESACONCORSO (scad. 11 marzo 2019)MINISTERO DELLA DIFESACONCORSO (scad. 17 marzo 2019)ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀCONCORSO (scad. 21 marzo 2019)CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIACONCORSO (scad. 24 marzo 2019)CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIACONCORSO (scad. 24 marzo 2019)AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIERETTIFICA (scadenza 30 marzo 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA «ADRIANO BUZZATI TRAVERSO» DI NAPOLICONCORSOCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER L'ENDOCRINOLOGIA E L'ONCOLOGIA SPERIMENTALE «G. SALVATORE» - NAPOLICONCORSO (scad. 18 marzo 2019)ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILECONCORSO (scad. 31 marzo 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICACONCORSO (scad. 31 marzo 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARECONCORSO (scad. 31 marzo 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEAVVISOCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEAVVISOCONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIAAVVISOCONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIACONCORSO (scad. 7 aprile 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE DI AVELLINOCONCORSO (scad. 14 marzo 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARECONCORSO (Scadenza 14-03-2019)STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLICONCORSO (Scadenza 15/3/2019)STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLICONCORSO (Scadenza 15.03.2019)ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIACONCORSO (scad. 17 marzo 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIACONCORSO (scad. 17 marzo 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIACONCORSO (scad. 17 marzo 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEAVVISOGARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALICONCORSO (scad. 21 marzo 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 28 marzo 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 28 marzo 2019)UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLICONCORSO (scad. 15 marzo 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 4 aprile 2019)COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 marzo 2019)COMUNE DI POMPEICONCORSO (scad. 24 marzo 2019)COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERECONCORSO (scad. 24 marzo 2019)COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLICONCORSO (scad. 28 marzo 2019)COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIOCONCORSO (scad. 28 marzo 2019)COMUNE DI TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 13 marzo 2019)COMUNE DI AFRAGOLACONCORSO (scad. 31 marzo 2019)COMUNE DI AFRAGOLAAVVISOCOMUNE DI CAPRICONCORSO (scad. 31 marzo 2019)COMUNE DI CASORIAAVVISOCOMUNE DI MERCOGLIANOCONCORSO (scadenza 01/04/2019)COMUNE DI MERCOGLIANOCONCORSO (scadenza 01/04/2019)COMUNE DI OGLIASTRO CILENTOCONCORSO (scad. 31 marzo 2019)COMUNE DI OGLIASTRO CILENTOCONCORSO (scad. 31 marzo 2019)COMUNE DI CERASOCONCORSO (scad. 4 aprile 2019)COMUNE DI SANT'AGNELLOCONCORSO (scad. 4 aprile 2019)COMUNE DI SANT'AGNELLOCONCORSO (scad. 4 aprile 2019)PROVINCIA DI BENEVENTOCONCORSO (scad. 20 marzo 2019)UFFICIO DI PIANO AMBITO N30 DI TORRE ANNUNZIATACONCORSO (scad. 20 marzo 2019)COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIOCONCORSO (scad. 7 aprile 2019)COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSACONCORSO (scad. 7 aprile 2019)COMUNE DI SIANOCONCORSO (scad. 8 aprile 2019)COMUNE DI VITULANOCONCORSO (scad. 7 aprile 2019)COMUNE DI AFRAGOLACONCORSO (scad. 14 marzo 2019)COMUNE DI CASAL DI PRINCIPECONCORSO (scad. 14 marzo 2019)COMUNE DI CASAL DI PRINCIPECONCORSO (scad. 14 marzo 2019)COMUNE DI CASTELLABATERETTIFICA (scadenza trentesimo giorno da pubblicazione)COMUNE DI VITULANOCONCORSO (scad. 14 marzo 2019)COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADACONCORSO (quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio)COMUNE DI ANGRICONCORSO (scad. 21 marzo 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLICONCORSO (scad. 31 marzo 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLICONCORSO (scad. 31 marzo 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLICONCORSO (scad. 31 marzo 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 31 marzo 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 31 marzo 2019)ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI - FONDAZIONE «G. PASCALE» DI NAPOLICONCORSO (scadenza 31 marzo 2019)ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI - FONDAZIONE «G. PASCALE» DI NAPOLIRETTIFICA (scadenza16 marzo 2019)ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI - FONDAZIONE «G. PASCALE» DI NAPOLICONCORSO (scadenza 31marzo 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD – FRATTAMAGGIORECONCORSO (scad. 23 marzo 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD – FRATTAMAGGIORECONCORSO (scad. 7 aprile 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD – FRATTAMAGGIORECONCORSO (scad. 7 aprile 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO» DI CASERTACONCORSO (scad. 14 marzo 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO» DI CASERTACONCORSO (scad. 14 marzo 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA «FEDERICO II» DI NAPOLICONCORSOAZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTAAVVISOAZIENDA OSPEDALIERA «SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO» DI CASERTACONCORSO (scad. 21 marzo 2019)AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA «FEDERICO II» DI NAPOLICONCORSO (scad. 21 marzo 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINOCONCORSO (scad. 21 marzo 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 21 marzo 2019)AERO CLUB D'ITALIACONCORSO (scad. 24 maggio 2019)COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAMGRADUATORIACAMERA DI COMMERCIO DI SALERNOCONCORSO (scad. 14 marzo 2019)