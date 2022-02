Criminapoli / 19: Raffaele Cutolo, lo show in aula e il fondo di Ciro Paglia sul Mattino

«Imputato Cutolo Raffaele, ora basta», scriveva Ciro Paglia capocronista del “Mattino”. in un famoso fondo di prima pagina. Era il 26 ottobre 1980. Una domenica, giorni precedenti al terremoto in Irpinia. Giorni in cui il capo della nuova camorra organizzata era imputato a Castelcapuano nel suo primo vero processo alla quinta sezione penale del Tribunale napoletano. Trasformò quel dibattimento in un continuo show in aula, con giornalisti che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati