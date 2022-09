CrimiNapoli / 42: i matrimoni delle figlie di Lovigino Giuliano tra scudetto e Sonrisa

È l'esaltazione massima del racconto folkloristico sulle mafie. Camorra compresa. I matrimoni delle figlie del boss, tra sfarzo, centinaia di invitati, scenari kitsch e particolari a effetto sono stati fissati nell'immaginazione collettiva dalla scena iniziale del film “Il Padrino” nel 1972. La figlia di don Vito Corleone, il padrino, si sposa. Lo scenario della cerimonia è il giardino di casa Corleone, con centinaia di tavoli, musica, invitati. In contemporanea, nel suo studio don Vito riceve persone e richieste. Una scena cult nella storia del cinema, ma anche nell'immaginario dei miti mafiosi. Sarebbe stata ripetuta e imitata da molte pellicole successive sul tema. Ma la realtà della storia della camorra è piena di matrimoni a effetto, costose cerimonie faraoniche. E l'emblema, anche per raccontare quelli che furono i clan storici della città di Napoli, sono i due matrimoni delle figlie di Lovigino Giuliano

Le figlie dei Giuliano

I matrimoni delle due figlie di Lovigino Giuliano, capoclan di Forcella, negli anni di maggiore potere egemonico della sua organizzazione a Napoli città, si susseguirono a distanza di sei anni l'uno dall'altro. Il 30 aprile del 1990 si sposò Gemma. Aveva 20 anni, la sua bellezza aveva nel Dna i tratti da bellezza cinematografica ereditati dal padre. Il suo matrimonio era slittato di un anno, per l'arresto del padre accusato di omicidio. Tutto era pronto nel marzo 1989, anche l'abito bianco, ma non se ne fece nulla. Uscito dal carcere e scagionato dall'accusa, Lovigino potè riprendere a pensare anche al matrimonio della figlia, curato nei dettagli dalla moglie Carmela Marzano. Una cerimonia che non badò a spese, dopo il sì nella chiesa di Santa Maria della Pace in via Tribunali. Fuori c'erano non meno di seimila persone, con prevalenza donne. Le cronache di allora descrivono Gemma con una specie di diadema sui lunghi capelli neri e parure di brillanti,. L'abito bianco aveva tre metri di strascico, addobbato di cristalli Swaroski. L'accompagnavano quattro damigelle, vestite in rosa. Sposava un ventunenne, neo assunto da una ditta di pulizie: Ciro Masi. A celebrare, il parroco di Forcella, don Franco Rapullino che avrebbe urlato qualche giorno dopo “fujtevenne'a Napoli” nell'omelia del funerale di Nunzio Pandolfi, il bambino di due anni morto in un agguato di camorra alla Sanità.

Testimoni delle nozze, Carmine, fratello di Luigi, principale protagonista delle foto con Maradona nel 1986, e la moglie Amalia Stolder. Dalla chiesa al ristorante “Le Cascine” di Posillipo, dove si tenne il rinfresco. Attenta la sorveglianza esterna della polizia, per verificare l'eventuale presenza di latitanti. In sala, riuscì a entrare il giornalista del “Mattino” Enzo Perez, decano dei cronisti di nera, per descrivere tutto in un articolo, in compagnia del fotografo del giornale Mario Siano. A loro fu consentito di scattare immagini. Al ristorante, c'erano ben 500 invitati, serviti da 60 camerieri con dieci hostess. La squadra del Napoli festeggiava in quelle ore la seconda vittoria nel campionato di serie A e il titolo del “Mattino” sulla cronaca del matrimonio di Gemma Giuliano firmata da Perez diceva “Nozze da scudetto”. Celebrativo all'eccesso. Enzo Berri fu il presentatore della serata. Tra tv private, matrimoni, battesimi, feste di piazza era il più richiesto. Si sussurrò dell'arrivo di Maradona, invitato. Ma non prese mai parte alla festa. Cantanti furono Wess e Mirna Doris. Danze e musica fino a tardi. La polizia entrò in sala a controllare i documenti degli invitati. C'erano tutti i fratelli Giuliano, tranne Raffaele che era in carcere per aver scaraventato la moglie giù da un balcone. Nove portate, champagne di tutte le marche e torta gigantesca. Poi viaggio di nozze alle Canarie.

L'abbraccio tra clan

Ben altro significato ebbe, sei anni dopo, il matrimonio dell'altra figlia di Lovigino: la diciottenne Marianna. Il marito era Michele Mazzarella, figlio di Vincenzo, rampollo di un altro clan egemone di quegli anni nell'area orientale di Napoli con velleità di penetrazione nel centro storico dove dominavano i Giuliano. Nozze a sancire un patto di ferro,

L'importanza dell'unione non sfuggì a nessuno e la cerimonia si svolse nel tempio delle nozze kitsch e maestose: la struttura-castello Sonrisa di Sant'Antonio Abate, gestita dal cosiddetto “boss delle cerimonie”, Antonio Polese, scomparso da qualche anno. La Sonrisa sarebbe diventata location di film sul genere, ma anche scenario di una trasmissione televisiva su matrimoni particolari trasmessi dalla tv Real time. Era il 30 settembre del 1996, la cerimonia sarebbe stata al centro di interrogazioni parlamentari. Il sì venne pronunciato nella solita chiesa di Forcella dinanzi al parroco don Rapullino. Alla Sonrisa, stavolta duecento invitati con pranzo luculliano a base di pesce dal costo di circa 40 milioni di lire. I parenti dello sposo preferirono inviare solo la busta del regalo con consistenti somme in contanti, nel timore di diventare bersaglio di agguati come scrisse la polizia in una sua informativa.

Stavolta l'attenzione dei giornali. “Mattino” compreso, fu distratta rispetto al matrimonio di Gemma. Anche per il luogo della cerimonia non a Napoli e per scelta editoriale. Ma il matrimonio tra Marianna Giuliano e Michele Mazzarella avrebbe avuto effetti sugli equilibri tra clan nel centro storico e sugli avvicendamenti generazionali a Forcella e dintorni. Non molto tempo dopo, i fratelli Giuliano, Lovigino compreso, sarebbero diventati collaboratori di giustizia.

Le altre puntate di CrimiNapoli

La rapina alla Banca della provincia di Napoli

La camorra al cinema dal Padrino a Gomorra

La mattanza degli avvocati

L'agguato a Necco

Il racket delle pizzerie

Le vittime di lupara bianca

I grandi boss scomparsi dietro le sbarre

L'aggressione a Giuliano nel carcere di Procida

La dissociazione dei grandi boss

Tutti i bambini vittime della camorra

Quando il commando dei killer colpisce al mare

I bunker dei latitanti di camorra

Come la Spagna divenne rifugio dei clan di camorra

Pupetta Maresca e le lettere a Pascalone 'e Nola

Da Sibillo a De Micco, i tatuaggi della camorra

Le donne del clan Giuliano

'O malommo e la grazia di Saragat

Quei boss che scelsero il suicidio

Quando il boss Cutolo scriveva poesie

Da Silvia a Lucia, storie di donne contro la camorra

Cutolo e il fondo di Ciro Paglia sul Mattino

Lucky Luciano e il giallo della morte

Setola e la stagione stragista dei Casalesi

L'aereo della camorra contro Ferlaino

Quando la camorra usava le autobombe

Zaza e i signori del contrabbando

La clamorosa fuga di Autorino e Cesarano

Navarra, il re di Poggioreale

Alfieri e il falso rapimento del figlio

La strage del Rapido 904

Nuvoletta e la masseria delle decisioni di sangue

Russo e la poesia per il capoclan

Barracano e i guappi che ispirarono Eduardo

La morte dell'agente D'Addario

Cutolo e il massacro in carcere

La vera storia della conchiglia di Maradona

Anceschi, il maggiore di Mussolini

Joe Petrosino, il poliziotto buono

Abbatemaggio, il primo pentito