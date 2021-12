CrimiNapoli / 10: Carmine Alfieri, il falso rapimento del figlio del boss e il pentimento

In quel momento, per fare un confronto con la Sicilia, era come se all’interno di Cosa nostra si fosse pentito Totò Riina. I rumors cominciarono a circolare dalla primavera del 1993: Carmine Alfieri, ‘o ntufato (l’ìmbronciato), uno dei più potenti capoclan della camorra, stava iniziando a collaborare con i magistrati. Era finito in carcere l’11 settembre del 1992, quando venne individuato e preso a Saviano di Nola grazie alle soffiate di...

