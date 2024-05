Napoli: sole, mare e... traffico. Ma non un traffico qualsiasi! Parliamo di una sinfonia automobilistica degna di un'opera al San Carlo. Il sipario, però, l'ha alzato un turista brasiliano su TikTok. Dodici secondi di video, probabilmente girato da un autobus a far caso all'altezza dell'inquadratura: non è un film d'autore, ma auto, motorini, pedoni, tutto danza in un caos coreografato che nemmeno la compagnia di ballerini-acrobati Momix. E non è mica l'unico contenuto sul genere.

APPROFONDIMENTI Cani, ai proprietari non serve solo il patentino Affari e nozze: vedi Napoli e poi... ti sposi Napoli senza i residenti, luogo senza futuro

Da Instagram a YouTube ce ne sono diversi, tutti accomunati da una domanda tormentone: Dove hai imparato a guidare così? Risposta: A Napoli! Ora, alcuni potrebbero dire (e hanno detto) che, in quanto a guida, questa città sembra Mumbai o Il Cairo e che il codice della strada pare aperto alle interpretazioni più fantasiose, ma per il cittadino, che sia automunito o appiedato, le scene diventate virali non sono poi chissà che. Via Sanfelice è nota per la confusione all'incrocio, malgrado la presenza della Questura; le riprese su Foria mostrano che la «grande via» amata da Anna Maria Ortese non lo è tanto dai vigili urbani. Dunque, qual è la vera lezione che Napoli impartisce ai suoi abitanti? Che per procedere devi fare metà coraggio e metà speranza? Che se il visitatore (che come è venuto, se ne andrà) trova una cosa pittoresca, ecco che questa diventa un orgoglio da difendere? O che a leggere le cronache su pedoni investiti non è la guida, ma la sopravvivenza, il vero talento cittadino?