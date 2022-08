Cucina d'estate, una questione d'amore

Tenetevi strette le persone che, con questo caldo, si producono nelle tipiche preparazioni culinarie dell'estate napoletana. Eccetto l'insalata di riso che comunque deve essere bollito e scolato prima dell'aggiunta di altri ingredienti ci sono piatti della tradizione che prevedono la sauna. Sudore come condimento spirituale di pasta al forno, parmigiana di melanzane, zucchine alla scapece, cianfotta, peperoni a graté. Almeno un'oretta di lavorazione se si vuole seguire la ricetta originale e gioia di pochi minuti per le papille gustative.

Chi l'ha detto che il caldo toglie la fame? Aspiranti alla beatitudine sono quelli che mettono in conto di preparare le bottiglie di pomodoro, ma anche chi si presta alle semplici pietanze da mare non va sottovalutato. Persino la frittata di maccheroni è una gara di sprint e chi sta ai fornelli deve essere pronto al rush, dotato di scatto deciso del polso e mano sicura e ignifuga al momento di rigirare il preparato perché formi la caratteristica crosticina da entrambi i lati. Certo, fa caldo da due mesi, e quindi uno potrebbe pensare che ad agosto ormai ci si è fatta l'abitudine, ma non è così. Fino a una settimana fa, in molti hanno avuto l'aiuto più o meno dichiarato di gastronomie e salumerie con reparto dei pronti a portar via: adesso molti esercizi sono in ferie e siamo davvero solo noi e i fornelli. Tenetevi strette le persone che li affrontano.