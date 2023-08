Ultimi giorni di agosto, ma è già un anno, il primo vero anno, di Napoli h24. La città sempre aperta è un distributore di cibarie a prezzi sostenibili il trend di TikTok nell'estate degli scontrini: quante cose puoi mangiare a Napoli con 5 euro e meraviglia. Da quanto il centro storico, il lungomare, via Toledo, il Vomero, non vedono un sabato di riposo, una domenica di festa? Quartieri residenziali a parte, poche le serrande abbassate. Niente più controra. Basti guardare ristoranti e pizzerie che non fanno quasi la pausa postprandiale. I turisti, soprattutto stranieri, mangiano pizza e spaghettate alle 4 del pomeriggio come alle 11 di mattina, alle 18 sono pronti per cenare. Ma in zona turistica è sempre peak time, ora di punta. A New York o Londra, nelle fasce orarie di maggiore affluenza soprattutto per i residenti che vanno a lavoro o vi fanno ritorno, i trasporti costano di più. Napoli, invece, non fa distinzioni e, a quanto pare, presto e per tutti ci sarà un aumento sui biglietti (il secondo in due anni).

Intanto, visitatori e cittadini, siamo nella stessa caurara bollente di metropolitane, funicolari e bus (quando passano, perché l'orario estivo, per l'Anm, c'è). Ormai non diciamo più: “se ne parla a settembre”; diciamo: “se ne parla quando finisce il caldo”, come se l'afa avesse un calendario. Magari è così e magari ci sono segnate anche le ferie per Napoli, la città che non ha mai riposato.