Napoli sott'acqua, il disagio diventa poesia

Poiché ogni volta che viene nella città del sole, la trova fradicia di pioggia, una mia amica s'è convinta che Napoli la odi. Non sono mai riuscita a replicare per bene, non le ho mai detto che se è vero che questa città ha un animo capace di simpatie e antipatie, allora nei suoi riguardi nutre un certo rispetto. Napoli con la pioggia è estremamente più sincera di Napoli col sole. Nel nubifragio che stacca impalcature dai palazzi, percorrendo strade fatte a lastre che diventano viscide, si impara cosa significa vivere qui, piuttosto che passarci rapidamente. Puoi capire: la leggera e costante percezione di rischio; da quanto tempo non si puliscono le caditoie; quali sono i quartieri in cui l'amministrazione pubblica ha ancora un suo agire; cosa resta fuori dalla mappa della manutenzione e del controllo; l'importanza di metro e funicolari mentre il traffico impazzisce; la sensazione di salvezza una volta al chiuso. E, nella città precipitata di blu-indaco, l'ispirazione artistica. I romanzi, Malacqua di Nicola Pugliese su tutti.

Le canzoni, Quanno Chiove di Pino Daniele, ma anche, sul post tempesta, 'O sole mio. I dipinti di Carlo Brancaccio e Attilio Pratella. Gli acquazzoni da film, da Scusate il ritardo di Troisi a L'amore molesto di Martone. Scriveva Calvino: la fantasia è un posto dove ci piove dentro; Napoli ne è nfosa: chi la ama deve passare non la prova del fuoco, ma quella dell'acqua.