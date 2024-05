È passato quasi un anno dai concerti dei Coldplay al Maradona: lo stadio era pieno come un casatiello e Chris Martin, inglese del Devon, cantava Pino Daniele in un napoletano migliore di quello di certi artisti nostrani. Impossibile dimenticarlo, ma anche la band famosa in tutto il mondo non ha dimenticato Napoli. Hanno lanciato un nuovo canale social e pubblicato un tributo d'amore alla città. Titolo: «Tutto Passa», come il tatuaggio sul petto nudo del luciano narratore del cortometraggio. Tra quotidianità cittadina e immagini del gruppo musicale, tra la rotonda di via Nazario Sauro e i vicoli, l'uomo racconta di un'esistenza di difficoltà e di una certezza: tutto, infine, sarebbe passato. È quel panta rei epicureo che ricorda Luciano De Crescenzo. È Eduardo De Filippo, la sua nottata che deve passare.

Senza saperlo, i Coldplay hanno segnato un momento di svolta positiva per moltissimi napoletani nel 2022: annunciarono i concerti e sembrò un segnale, si tornava davvero alla vita, alla musica, alla gioia di stare insieme dopo la pandemia. Era prima dello scudetto, dell'ondata turistica, eppure si sentiva: il brutto stava per finire, era il turno del bello. E il bello è, effettivamente, arrivato. Oggi questo «Tutto Passa» fa riflettere: mica pure questo periodo favorevole è transitorio? Forse un napoletano preferirebbe dire «tutto si tiene», augurandosi che tenga non solo la bellezza attuale, ma i suoi nervi e la nostra terra turbata dal bradisismo dei Campi Flegrei.