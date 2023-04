«Napoli non si vende»: la scritta viola la vedo su un muro scrostato mentre cammino nei Quartieri Spagnoli. Unica vera profezia di De Magistris: dove nel 2011 al turista veniva sconsigliato di addentrarsi, nel 2023 pizzerie e baretti e gente che ti richiama verso chioschi di limonata «a cosce aperte» e murales, posto d'onore per Maradona, ma c'è anche Totò. E movida, folla, musica anche se più di Montmartre a Parigi sembra d'essere al Bairro Alto di Lisbona o all'Habana vieja: io ci sono venuta scegliendo un giorno e un orario e un percorso che, in teoria, mi sembravano quieti; ho sbagliato comunque. Stretta tra la gente, il mio unico vantaggio è stato esser cittadina abbastanza da sapere dove svoltare per tirarmene fuori. La frase me la sono trovata davanti così.

APPROFONDIMENTI Scudetto Napoli, una mano sul cuore e l'altra sul portafogli Aria di primavera e prevaricazioni quotidiane Fenomeni napoletani: qui il vento si vede

Più che «Napoli non si vende», resto convinta della non vendibilità di Napoli: se ne accorge chi pensa d'averla comprata e finisce come Decio Cavallo con la Fontana di Trevi. Sarebbe interessante, però, capire chi è ad averla messa sul mercato. Ora che le linee tirate dai vicoli sembrano strisce sulla pastiera, la città intera una frolla inzeppata di gente, voci e facce come grano e canditi, facciamoci due conti: lo scorso anno il dolce pasquale per eccellenza era arrivato a 25 euro al chilo e non si segnalano ribassi, anzi; la nostra meraviglia, la nostra vittoria, le nostre cadute, le vergogne, gli errori, la ripresa, la bellezza, la dignità e l'umanità nel bene e nel male, a quanto stanno?