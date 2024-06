Fenomeno prevedibile quanto inaspettato: l'innalzamento delle temperature. A Napoli il clima non giustifica ancora l'accensione del condizionatore, ma comporta già l'apertura di balconi e finestre. E il napoletano medio sa: insieme al profumo del finto gelsomino, dai suoi affacci entrerà ben altro. Principalmente, “ammuina”. Dieci anni fa, uno studio decretò la nostra città capitale europea del rumore, tra traffico e cantieri. Oggi c'è una nuova traccia audio nel nostro mixtape urbano. Di che si tratta? Chiedetelo ai residenti vicini all'aeroporto o sulla rotta dei voli, aumentati insieme al fracasso. I turisti sono parte della frenesia acustica anche da sbarcati, confusi alla movida dei “local” tra vicoli del centro storico e dei Quartieri, baretti, piazze, tavolini. Risultato? Strilli, chiacchiere e un inarrestabile “unz-unz” musicale fino a notte fonda. La prima ti consacri, la seconda ti tappi le orecchie, la terza speri in un peggioramento del meteo. E poi c'è la raccolta dei rifiuti: la voglia incontenibile degli operatori dell'Asia di discutere mentre svuotano i cassonetti all'alba, meriterebbe un approfondimento sociologico.

Da bravi napoletani, non ci lamenteremo mai dell'operosità vivace, ma ogni tanto sogno una versione partenopea delle Olimpiadi del far niente di Seul, dove vince chi sta quieto, in silenzio assoluto. Resterebbe il problema del puzzo di fritto e delle blatte volanti che entrano dalle finestre spalancate, ma almeno li affronteremmo in santa pace.