Non finiremo mai di stupirci: dopo i vari «frijenno magnanno» tra le strade del centro storico e i carichi di lavatrici stesi ad asciugare come parte integrante della «neapolitan experience», l'ultima trovata del turismo partenopeo è il B&B con vista sull'altare. Nemmeno Dan Brown, autore de “Il codice da Vinci” e ammaliato dalla nostra città, avrebbe immaginato tanto. Eppure è realtà. Un turista toscano, chiamiamolo Beppe, ha condiviso sui social un video della sua sistemazione napoletana. Ambiente ristrutturato, arredamento nella norma e terrazzino. Infine, la chicca: c'è una finestrella e, con un colpo di teatro, Beppe la apre. Il panorama è meraviglioso e assolutamente inedito. La cucina affaccia all'interno della monumentale chiesa di Santa Maria dell'Aiuto. Napoli è maestra nel riscrivere le regole del vivere urbano tra sacro e profano; stavolta basta una parola: «Uànema». La Curia, chiamata in causa dalla prefettura, sta verificando. L'edificio religioso non rientra tra i beni di proprietà del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'interno.

Resta la questione: il turismo porta linfa e opportunità a città e famiglie, ma l'avidità e gli scarsi controlli stanno trasformando case destinate ai residenti in camere per visitatori. E, mentre le autorità cercano di capirci qualcosa, viene da chiedersi se Beppe abbia apprezzato la location tanto da ritornare il prossimo anno, sperando che nel frattempo qualcuno non decida di piazzare una Jacuzzi dietro l'organo della chiesa.