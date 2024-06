Un imprenditore in grado di costruire un impero della formazione (con l’Università Pegaso) e poi, a un tratto, cambiare tutto affrontando nuove sfide e avventure, dallo sport (la Salernitana) all’editoria (il settimanale d’inchiesta l’Espresso). Proprio per la sua capacità di adattamento e per le sue coraggiose metamorfosi Danilo Iervolino, soprannominato “mister miliardo” per aver venduto Pegaso a un fondo americano a una cifra record, ci fa venire in mente il Sauvignon Blanc, vitigno dalla forte identità e personalità, dai mille aromi e al tempo stesso dalla spiccata acidità. Una bottiglia che offre un caleidoscopio di emozioni e che raggiunge livelli altissimi in luoghi ai confini del mondo, come ad esempio la Nuova Zelanda, ma anche in Italia, nell’oasi felice dell’Alto Adige. Per la sua versatilità, inoltre, il Sauvignon Blanc è protagonista di abbinamenti eccellenti come carpacci e antipasti di pesce con crostacei fino a formaggi non stagionati. E poi una curiosità: le sue proprietà calmanti hanno spinto di recente i pionieri a utilizzarlo, con risultati incoraggianti, anche nella vinoterapia.

Se fosse un rosso, invece, Iervolino sarebbe un Montepulciano d’Abruzzo, vitigno tra i più amati dentro e fuori il Paese, vigoroso, con il giusto tannino, morbido e da evoluzione: già, perché questo nettare, se conservato alle condizioni giuste, è capace di un lungo affinamento che contribuisce a renderlo ancor più avvolgente e sorprendente dopo anni di attesa. È un vino paziente come dev’essere un imprenditore che decide di investire in una nuova azienda e così se ne prende cura aiutandola a crescere, accompagnandola nelle fasi più delicate fino a raccogliere i frutti di questo appassionante lavoro. Che per Iervolino sta maturando sempre di più come un buon rosso affinato in legno.

«Bianco, rosso, bollicine: a me piace tutto, sono un cultore, il vino è un mondo che mi affascina. In cantina ho duemila bottiglie».

Duemila bottiglie?

«Buona parte l’ho ereditata da mio padre, vero appassionato, degustare per lui era un rito, mi ha trasmesso la voglia di provare, conoscere e apprezzare le caratteristiche dei singoli vini».

Andiamo in cantina.

«C’è un po’ di tutto, per ogni etichetta ho almeno un paio di bottiglie, dal Veneto alla Sicilia, anche se la Campania resta tra le regioni che preferisco. Papà impazziva per il Lacryma Christi del Vesuvio e devo dire che piace molto anche a me».

La Campania, quindi.

«Come si può non apprezzare una bottiglia di Falanghina, Fontanavecchia o un Costa d’Amalfi di Marisa Cuomo, un rosato di San Salvatore, un Biancolella Frassitelli Casa d’Ambra, formidabile. Oppure un calice di Aglianico di Montevetrano, matura quattordici mesi in barrique: è formidabile».

Quando Forbes America ha inserito Danilo Iervolino nella classifica dei “billionaires” il brindisi sarà stato all’altezza del titolo.

«Non mi sono mai fatto condizionare dal prezzo, se è questo che intendete. O meglio: è chiaro che il Sassicaia è il Sassicaia, ma esiste una straordinaria varietà di ottimo vino a costi del tutto accessibili».

Ha nominato il Sassicaia.

«Amo i Super Tuscan, rivoluzionari, brillanti, irresistibili: Ornellaia, Saffredi, Tignanello, Solaia. Sono i vini delle grandi occasioni, quelli che bevo quando c’è qualcosa da festeggiare».

Un brindisi che non dimentica.

«Un mancato brindisi va bene lo stesso? Risale a un po’ di anni fa».

Racconti.

«Avevo deciso di chiedere a Chiara di sposarmi e volevo farlo a Capri, eravamo entrambi giovanissimi. Camminammo fino a Villa Lysis, una passeggiata lunga e in salita, nello zaino pensavo di aver messo tutto il necessario per sorprenderla, perfino le candele da accendere al tramonto».

Che idea romantica.

«Ben nascosta c’era anche una bottiglia di Chardonnay, piaceva molto a tutti e due insieme con qualche piccola cosa da mangiare e naturalmente l’anello».

Non mancava niente.

«Purtroppo sì, qualcosa mancava. Mancava il cavatappi, me l’ero scordato».

Che peccato!

«Ci rimasi malissimo. Chiara invece si fece una gran risata, ancora oggi mi prende in giro. Ma andò bene lo stesso: mi disse di sì e il nostro matrimonio è felicissimo».

Qual è il suo momento migliore per aprire una bottiglia?

«Torno a parlare di mia moglie. Il calice che mi godo di più è quello che condivido con lei, la sera, in cucina, a volte anche in piedi, mentre chiacchieriamo di figli, famiglia e vicende di casa».

Vino e cibo, gli abbinamenti che preferisce.

«Sfato ogni mito. Mi capita spesso di invertire la tendenza».

Vuol dire bianco con la carne e rosso col pesce?

«Esatto. La mineralità che esprimono alcuni vini bianchi, penso al Sauvignon o a uno Chardonnay passato in barrique, può esaltare il sapore della carne; mentre il rosso, un Chianti giovane tanto per fare un esempio, è perfetto con crostacei e pesci grassi. Ah, dimenticavo, la temperatura».

Come dev’essere?

«Bassa».

Nel senso che il vino le piace freddo?

«Freddissimo».

Il bianco ovviamente.

«Freddo anche il rosso. Lo so che farò storcere il naso a qualche purista ma bere alcuni vini rossi a qualche grado in meno consente di avvertire meglio la parte tannica. Vi dirò di più, tra i sommelier c’è chi ritiene che la bottiglia di rosso una volta aperta vada conservata in frigo come un bianco».

Rimaniamo in tema di abbinamenti. Se Danilo Iervolino fosse un vino bianco sarebbe un Sauvignon blanc, se fosse un rosso un Montepulciano d’Abruzzo.

«Li adoro entrambi. Il Montepulciano di Valentini forse è tra i migliori in assoluto. Quanto al Sauvignon è un vitigno che mette radici ovunque e ha una grande facilità di adattamento come me».

Chiudiamo con un brindisi.

«A mio padre Antonio, è a lui che devo la passione per il vino. A mia madre Giuditta e a mio fratello Angelo, amavano il buon vino anche loro ma soprattutto la nostra terra e il valore della famiglia».