Simpatica, socievole, estroversa. Marisa Laurito ha una dote naturale: con lei è quasi impossibile litigare. Merito, appunto, del suo carattere solare e della costante voglia di sdrammatizzare tutto con una risata catartica, liberatoria. Qualità rare, tra i personaggi pubblici ma anche nella vita di tutti i giorni, che ci fanno pensare a una bottiglia capace di trasmettere brio ed energia, un vitigno che potremmo definire epicureo per la sua capacità di far sorridere alla vita aiutandoci a dimenticare, per qualche momento, gli affanni quotidiani: la Falanghina, bandiera della Campania vitivinicola che negli ultimi decenni ha compiuto passi importanti per rafforzare qualità e identità. Un nettare che, se coltivato con cura, è capace di offrire sensazioni piacevoli per la sua freschezza e il rimando a sentori di frutta bianca e gialla (mela, pera, ma anche pesca e ananas) nonché agrumi. E allora la frizzante Marisa non può che essere una Falanghina, meglio se spumantizzata, in omaggio alla sua effervescenza.

Ma l’attrice, cabarettista e conduttrice napoletana non ama solo il vino. Come ci racconta nell’intervista, Marisa Laurito adora stare ai fornelli, preparare ricette luculliane e deliziare i suoi ospiti, a Natale come nel resto dell’anno. Già, perché ogni giorno del calendario è quello giusto per ritrovarsi a tavola con gli amici e brindare alla vita. Proprio la sua passione per la cucina ci conduce verso il Piemonte, terra di straordinari rossi, dal Barolo al Barbaresco. Bottiglie che devono la loro fortuna a uno dei più importanti vitigni italiani, il Nebbiolo. Ma perché Marisa Laurito somiglia al Nebbiolo? Perché questo nettare, più di altri, si abbina a piatti ricchi ed elaborati, che solo chi ama e apprezza la cucina sa preparare e naturalmente gustare.

Me ne intendo più di cibo che di vino. Ai fornelli mi muovo bene, in cantina un po' meno. La mia preparazione enologica si traduce così: mi piace o non mi piace, il resto lo lascio agli esperti».

Che cosa le piace?

«Vino rosso, champagne e vodka, vodka ghiacciata».

Tre generi diversi.

«Mi dissero che lo champagne non faceva ingrassare, cominciai a berlo mentre ero a dieta, da allora è l'aperitivo che preferisco. Il rosso invece è una questione di relax, la sera, dopo il lavoro».

E la vodka?

«Quella è un'altra storia».

Racconti.

«Il mio compagno lavorava spesso con i russi, in occasione di qualche cena ufficiale mi chiedeva di accompagnarlo. A tavola portavano solo vodka, niente vino. Una volta provai a chiederlo, macché, o vodka o niente».

Quindi vodka.

«Devo ammettere che dopo qualche resistenza iniziale ho cominciato a berla pure io. Mi rendo conto che pasteggiare con la vodka sembra assurdo però, se freddissima, non è male. In ogni caso preferisco il vino, vino tutta la vita».

Rosso diceva.

«Beh sì, rosso. I nutrizionisti tra l'altro lo consigliano, sembra che riduca il rischio di malattie cardiache».

C'è chi dice che sia utile perfino per curare l'influenza.

«Se ne dicono tante. Recentemente leggevo che un bicchiere al giorno potrebbe ritardare la demenza, mah. Per quanto mi riguarda lo bevo perché mi piace».

Uno in particolare?

«Il Per'e Palummo, buonissimo, più in generale i vini campani sono quelli che preferisco, ma è chiaro che davanti a un calice di Brunello o di Chianti non mi tiro indietro».

Il momento migliore per aprire una bottiglia?

«La sera. Dopo una giornata di lavoro niente di più piacevole. Torno a casa e con Pietro beviamo un bicchiere di vino insieme. Uno, massimo due, senza esagerare».

Si è mai ubriacata?

«Una volta. Avevo quattro anni. Con la famiglia si andava a trovare uno zio che viveva in campagna, in Calabria. Aveva una cantina gigantesca».

Vino genuino.

«Ricordo che rimasi colpita da un tubo di plastica che sporgeva da una botte di legno. Mi guardai intorno, ero sola, cominciai a succhiare da quel tubo, più bevevo più mi piaceva. Il gioco finì quando arrivò mia madre ma ormai era troppo tardi».

Quanto ne aveva bevuto?

«Troppo. Finii in ospedale: lavanda gastrica».

Veniamo al nostro abbinamento. Se Marisa Laurito fosse un bianco sarebbe una Falanghina spumantizzata, se parliamo di rosso un Nebbiolo, perfetto per piatti un po' più elaborati come i suoi.

«Vero, la cucina è una passione, le mie ricette sono sempre un po' particolari».

Si riconosce nel nostro abbinamento?

«L'ho detto, le bollicine mi piacciono. Il Nebbiolo pure. In ogni caso la scelta della bottiglia la delego volentieri ad altri. Parlando di vino mi tornano in mente i pranzi di Natale a casa mia, una tradizione che va avanti da anni anche se purtroppo con qualche commensale in meno».

Di chi parla?

«Monica Vitti, Mariangela Melato, Riccardo Pazzaglia, Lina Wertmuller... Il 25 dicembre l'appuntamento era da me: Renzo Arbore, Alida Cappellini, Giovanni Licheri, Luciano De Crescenzo, non mancava nessuno».

Lei ai fornelli.

«Certo. Io ai fornelli mentre al vino ci pensava Billy Bilancia».

Billy Bilancia?

«Grande personaggio, ancora mi manca. È stato uno storico barman della Roma anni Ottanta, fece anche qualche apparizione al fianco di Renzo nella trasmissione "Indietro tutta". Le bottiglie le sceglieva lui, aveva carta bianca».

Chiudiamo con un brindisi. A chi vuole farlo?

«A me ma non adesso».

E quando?

«Ho conosciuto lo chef dell'enoteca Pinchiorri, Riccardo Monco, mi ha raccontato una cosa curiosissima che ha fatto un suo cliente».

Cioè?

«È andato a cena in enoteca. In quell'occasione ha comprato una bottiglia di ottimo vino che però non ha bevuto».

L'ha portata a casa?

«No, l'ha lasciata lì. Conservala, gli ha detto, verrò a brindare qui quando compio ottant'anni».

Bella idea.

«Bella eh, farò lo stesso».