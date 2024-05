La musica come stella polare, cuore, anima, senso e sogno di una vita intera. Peppe Vessicchio non esisterebbe senza la musica ma è anche la musica a beneficiare dei suoi sforzi e delle sue passioni. Ne sanno qualcosa gli amanti del festival di Sanremo che a lungo lo hanno visto e apprezzato sul palco dell’Ariston, con il suo sorriso dolce e l’inseparabile bacchetta da direttore d’orchestra. Ma poiché nell’universo di Vessicchio le note sono ovunque, una costante dell’esistenza, ecco che l’artista e arrangiatore napoletano ha deciso di applicarle a un ambito del tutto diverso e sorprendente: il vino. Ha così “trasferito” la sua orchestra tra i vitigni e il gioco è stato presto fatto. Le uve, allietate da Mozart e dai Beatles, sono cresciute forti e rigogliose ricambiando il favore. Amore chiama amore, quasi sempre.

Vessicchio somiglia dunque a un Brunello di Montalcino perché proprio a Montalcino alcuni vitigni maturano ascoltando Mozart in un circolo virtuoso che diventa una sorta di miracolo laico. Una intuizione, un progetto pionieristico che oggi è una certezza e pertanto andrebbe esteso ad altre uve in altre parti d’Italia poiché ormai rappresenta un modello di coltivazione rivoluzionario e all’avanguardia.

Se fosse un bianco, invece, il direttore d’orchestra sarebbe di sicuro un Trebbiano d’Abruzzo che Vessicchio, come ci racconta nell’intervista, annovera tra i suoi preferiti e su cui pure ha testato i benefici dell’ascolto della musica. Due bottiglie, il Brunello e il Trebbiano, che migliorano e si esaltano a contatto con il legno che, come la musica, è natura e ritorno alle origini. Caratteristiche incarnate anche da Vessicchio, con la sua umiltà e semplicità, distanti dal mondo artefatto delle parole.

Bianco, rosso o bollicine?

«C’è stato il tempo delle brune, delle bionde, degli occhi chiari, di quelli scuri, scherzo... Ho cominciato con i bianchi, facili e freschi, per passare agli spumanti e appassionarmi ai rossi».

Un po’ di tutto.

«Sì, anche se in realtà spero sempre di rimanere sorpreso dalla cura impiegata nel fare il vino, che sia bianco, rosso o bollicine».

Vino e cibo. C’è un abbinamento che ha gradito in modo particolare?

«Un Fiano affinato in anfora che accompagnava delle candele alla genovese. Devo dire che ne sono rimasto stupito e ammirato».

Regioni di riferimento?

«Ovunque vada trovo qualcosa che mi piace, nel vino sono altamente infedele. I primi amori, però, lasciano il segno e allora dico Piemonte, quindi le Langhe col Barbaresco, il Pelaverga, Rocchetta Tanaro con la Barbera, il Roero, il Monferrato».

Il momento più giusto per aprire una bottiglia?

«In compagnia, meglio con chi non se ne intende: è il modo più efficace per promuovere la cultura del vino».

Cena galante. Il maestro Vessicchio che cosa consiglia?

«Le bollicine sono un buon inizio, il seguito, intendo quello che si berrà dopo, dipenderà dal cibo».

Bevute memorabili

«Albaretto della Torre, nei pressi di Alba, all’Osteria del Cacciatore sotto le cure gastronomiche di Cesare Giaccone. Anni novanta. Organizzammo una vera e propria spedizione con due fantastici musicisti, Lele Melotti e Paolo Costa. Vennero a prendermi a Milano, proseguimmo in auto verso l’osteria dove mangiammo di tutto e di più. A fine cena ci ritrovammo in cantina».

A bere ancora.

«Stappammo grandi annate, ripartimmo solo quando fummo sicuri di essere in grado di guidare, non vi dirò mai a che ora».

La bottiglia che ricorda più di altre.

«Ero con mia moglie da Don Salvatore a Mergellina, ci offrirono un Falerno maturo, di buona annata e straordinaria bontà: ne comprai subito varie bottiglie. Le bevvi a casa e le trovai ottime ma mancava qualcosa».

Che cosa?

«Il contesto. Quello che ci circonda, e ci coinvolge, è determinante per ciò che assaporiamo».

Secondo lei qual è il miglior vino in assoluto?

«Ho bevuto una decina di bottiglie definite tali, tutte eccellenti per carità, ma credo sia impossibile confrontare un Bolgheri con un Barolo o un Amarone. È come paragonare un piatto a un bicchiere».

Quindi?

«Sono e resto per la biodiversità».

Ma è vero che la musica fa bene alle piante?

«Certo. L’ho scritto nel saggio “La musica fa crescere i pomodori”, raccontai che le canzoni dei Beatles sollecitano la vite migliorando la qualità del vino. E l’università di Firenze certificò l’azione benefica della musica di Mozart sui filari».

Allora c’è da crederci.

«Ho studiato l’effetto Mozart per anni, adesso compongo io stesso la musica più adatta».

Vino e musica, quindi.

«Non a caso la cantina che ho aperto in Abruzzo si chiama Musikè. Quando il vino ha terminato la fermentazione, lo versiamo in vasche d’acciaio, sulle quali posizioniamo dei sensori: 40 minuti di sollecitazioni armoniche e cambia il sapore».

Che cosa fa ascoltare al suo vino?

«Le mie melodie scritte rispettando parametri specifici. Altrimenti non funziona».

Parliamo di Sanremo. O meglio del vino a Sanremo.

«Vi racconto un episodio».

Prego.

«Richiede una premessa».

Quale?

«Mi piace il Barolo di vecchia data. Per cinque edizioni di seguito, ho alloggiato in una suite dell’hotel de Paris. Avevo una vista bellissima, decisi di organizzare una degustazione di bottiglie molto vecchie che avevo visto esposte in una enoteca del posto».

Bell’investimento.

«In realtà le svendevano, non si sapeva se sarebbero state bevibili o meno. Ne presi una dozzina. Fu come fare la caccia al tesoro. C’era anche Alessandro Massara, presidente della Universal Music, grande appassionato di vino».

Alla fine erano buone o no?

«Una bottiglia su quattro ci riservò emozioni strepitose cancellando qualche delusione generata dalle altre. Molti ancora ricordano quell’esperienza, eppure di vini buoni ne hanno certamente bevuti».

In ultimo il nostro abbinamento. Se il maestro Vessicchio fosse un rosso sarebbe un Brunello. Come bianco un Trebbiano d’Abruzzo.

«Il Brunello mi piace ma è impegnativo. Caratterialmente mi sento più vicino al Trebbiano, d’altronde lo produco, molto buono e con un approccio senza pretese».