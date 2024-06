«Il mio rapporto con il vino è cominciato dopo la laurea. Prima non avevo una lira, il massimo che riuscivo a permettermi era una bottiglia di Lancers, ve lo ricordate? Un rosato semidolce e frizzante a buon mercato che ti spaccava lo stomaco».

Poi però la scena è cambiata.

«Mi laureai in economia nel ‘77, andai via da Napoli, la mia carriera manageriale fu piuttosto rapida, ricordo una quantità di pranzi e cene di lavoro, servivano sempre grandissimi vini che cominciarono a sollecitare la mia passione».

Mica pagava lei?

«Ma no, pagava il capo, benché avessi già cominciato a guadagnare bene non mi sarei mai potuto permettere quel calibro di bottiglie».

Ritiene di far parte della categoria di chi beve e basta o di chi beve e se ne intende?

«Direi la seconda: a Milano feci anche un corso di sommelier, mi fu molto utile per capire fino in fondo le vere ragioni del buon bere».

Le spieghi anche a noi.

«In realtà la condivisione di un calice è una forma di coesione civile, per quanto mi riguarda un elemento chiave per creare condizioni di intimità tra le persone. C’è un secondo elemento da tenere in considerazione».

Prego.

«I produttori, quelli veri, hanno un legame straordinario con la propria terra. Chi produce vino è contadino ma al passo con le tecnologie e dunque in grado di creare un mix virtuoso tra tradizione e innovazione».

Vino 4.0.

«Per le aziende è fondamentale non solo il prodotto eccellente ma anche la giusta avanguardia per mantenersi competitive e realizzare un sistema produttivo più efficiente».

Domanda classica: bianco, rosso o bollicine?

«Propendo per il rosso».

Quale rosso?

«Sono due i vitigni che preferisco, uno italiano, il Nebbiolo, quello di Barolo e Barbaresco per intenderci; l’altro di origine francese, il Pinot Nero, tra i più nobili vitigni a bacca rossa. D’altronde i grandi champagne si fanno proprio dal Pinot Nero».

Quindi bollicine?

«Amo il Blanc de Noir. In particolare il leggendario Grand Cru di Ambonnay, da secoli considerato uno dei migliori in assoluto di tutta la regione della Champagne».

Chi lo produce?

«Marie Noëlle Ledru, la chiamano la dama del Pinot Noir per la sua capacità di valorizzare le caratteristiche di quest’uva. Ha ottant’anni, gestisce una piccola maison di famiglia, continua a lavorare secondo un antico savoir faire tramandato di generazione in generazione».

Il Nebbiolo diceva. Le farà piacere sapere che se fosse un rosso secondo noi sarebbe un Barolo.

«Il Barolo per me è il vino. So bene che all’apparenza può sembrare “ostile” ma se hai la pazienza di scoprirlo tira fuori ogni pregio. Bere un calice di Barolo è un viaggio meraviglioso, come trovarsi in una sorta di caleidoscopio dai mille sapori».

Un po’ forte come vino.

«È la bellezza del Barolo».

Magari d’inverno, davanti al camino.

«Non sono d’accordo. Il miglior Ferragosto l’ho trascorso mangiando sartù di riso e bevendo Barolo. E siccome detesto gli abbinamenti vi dico pure che bevo Barolo con le ostriche».

Produttori di riferimento?

«Bartolo Mascarello, cantina monumento delle Langhe, vera e propria coscienza critica del Barolo. E poi Giuseppe Rinaldi, lo chiamavano “citrico”, personaggio eclettico amato da tutti gli appassionati del vino piemontese».

Bevuta memorabile.

«Ne ricordo una in particolare. Marzo 2000, ero a Torino, con Sergio Chiamparino e Carlin Petrini, andammo a cena a Bra, in provincia di Cuneo, lì c’è la sede Slow food, bevemmo grandissimi Barolo. Fu una lunga serata, finì alle quattro di notte a palle di neve, anzi visto che a prevalere fu il vino, a palle “di vino”»

Dal rosso al bianco. Roberto Barbieri lo avremmo abbinato alla Catalanesca.

«Perché no, amo anche i bianchi, minerali, freschi, salini. C’è un Biancolella Cenatiempo formidabile. Apprezzo anche quelli un po’ più strutturati, uno su tutti: il Timorasso della zona dei Colli Tortonesi, fra Liguria e Piemonte: da provare. E chiudo con uno dei bianchi più famosi del mondo: Coulèe de Serrant di Nicolas Joly, il guru della biodinamica. Pensate che la vendemmia la fanno a cavallo pur di non turbare l’equilibrio della terra. Da provare anche questo, fidatevi di me».