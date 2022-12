4

Te lo dico chiarozzo chiarozzo

San Bernardino diceva sempre che bisogna parlare «chiarozzo chiarozzo, acciò che chi ode, ne vada contento e illuminato, e none imbarbagliato». Il governatore De Luca dev'essere un seguace di San Bernardino, perché ha detto chiarozzo chiarozzo che il suo partito, il Pd, è guidato da una manica di «miserabili». Proprio così, miserabili, anzi «anime morte, gente senza il voto neanche della propria madre». Dunque siamo tra Hugo e Gogol, ma siamo anche tra i misteriosi gorghi della mente di De Luca, che in piena furia iconoclasta si spinge a chiedere il licenziamento immediato di «tutti quelli che in 15 anni sono stati in organismi dirigenti del Pd e nei governi nazionali. Tutti, nessuno escluso». Anzi, un'eccezione ci sarebbe: il governatore medesimo, novello Javert, fustigatore di Jean Valjean e di tutti i Miserabili del mondo. Il seguace di San Bernardino che non smetterà mai di autoassolversi: tutti a casa, tranne lui.

Fico e l'asse con Manfredi

A chi gli chiede se ritiene possibile una sua candidatura, al prossimo giro, come governatore della Campania, l'ex presidente della Camera Roberto Fico continua a ripetere «mai dire mai». Dunque ci sta pensando e come. Anche perché potrebbe ritrovarsi, come alleato, il sindaco Manfredi. Sarà per questo che Fico non smette di tesserne le lodi: «Bisogna programmare per il futuro, senza provvedimenti spot. Questa giunta lo sta facendo nel migliore dei modi».

Bagnoli e la musica che gira intorno

Per anni lo si poteva vedere solo oltre le cancellate, prigioniero di progetti di rilancio mai decollati, di inchieste fumose, di bonifiche burla. Pensavi all'Auditorium di Bagnoli e ti veniva in mente una sola parola: spreco. Miserabile spreco, soldi buttati dalla finestra. Poi finalmente, martedì scorso, la musica ha rotto il silenzio, con «Le quattro stagioni» di Vivaldi eseguite nella sala a forma di astronave. A Bagnoli si cambia musica? È ancora presto per dirlo, lo scopriremo vivendo.

Diego e le favole che non finiscono

Diego che tira i rigori dall'alto dei cieli. Diego che non avrebbe mai indossato il mantello dello sceicco, anzi gli avrebbe suggerito di farlo indossare alla sorella o a qualche altro parente stretto. Diego che soffia sul pallone dell'ultimo rigore, per farlo rotolare nella porta avversaria. Diego che è meglio 'e Pelè e quindi è meglio pure di Messi che a sua volta è meglio di Cristiano Ronaldo che è meglio di Benzema che al mercato mio padre comprò. Diego che è vivo e lotta insieme a noi. Diego come certe favole che non finiscono mai, e abbiamo bisogno di raccontarcele all'infinito, ancora e ancora e ancora e ancora, anche a costo di farle diventare stucchevoli, perché definiscono il nostro posto nel mondo, il posto di una città che da Partenope in poi ha sempre avuto bisogno di favole e di eroi, di tiranni e di capipopolo, di pastori sul presepe e simboli da idolatrare.