Salviamo i tesori della città obliqua

4

Ma la notte no

I cittadini napoletani pagano un prezzo molto alto per i continui disservizi del trasporto pubblico locale. Giovedì la metro è rimasta ferma sette ore per consentire le ennesime prove al secondo dei nuovi treni in attesa di entrare in servizio. Come dire: se i vecchi treni ci rendono la vita impossibile, quelli nuovi non scherzano. Fino allo scorso anno le prove venivano realizzate di notte ma da quest'anno, a causa di una vertenza sindacale interna alla struttura ministeriale che gestisce la sicurezza ferroviaria, gli addetti non prestano più la loro opera al di fuori dei normali orari di lavoro, sicché bisogna adeguarsi, eseguire i test di giorno e in quelle ore privare la città del principale servizio di trasporto pubblico. Uno schiaffo dopo l'altro.

7

Scalinatella longa

Un patto civico per salvare le scale di Napoli. Lo chiedono al sindaco Manfredi le associazioni riunite in un Comitato istituito proprio allo scopo di salvaguardare, e valorizzare, percorsi pedonali come la Pedamentina, il Petraio, il Moiariello, Montesanto, salita Cacciottoli e Calata San Francesco. Rilanciare la città obliqua recuperando gradini, rampe e percorsi verticali significa preservare il paesaggio urbano - sottraendolo a un destino di rovina altrimenti inevitabile - e creare nuove connessioni tra il centro e l'area collinare. Ma le scale di Napoli sono anche un attrattore turistico e culturale: tutti buoni motivi, caro sindaco, per ascoltare la voce del Coordinamento Scale di Napoli.

7

Nisida sul palco dell'Ariston

Tra calci furenti e lustrini trap, sul palco di Sanremo la giornalista Francesca Fagnani ha portato la voce, e le vite, dei minorenni reclusi nel carcere minorile di Nisida. Voci che spesso restano sepolte dietro porte chiuse a tripla mandata. E vite che chiedono di non essere sprecate, di non trascorrere invano. Nonostante gli errori del passato. «La gente sappia che non siamo animali, non siamo killer per sempre».

4

Dalla storia alla vergogna

La prima ferrovia d'Italia sequestrata per abbandono: simbolo di un territorio che gonfia il petto per i suoi tesori e le sue memorie, ma non riesce a salvare né i primi né le seconde da un destino di rovina. La storica stazione Bayard dell'antica tratta Napoli-Portici, luogo di partenza della prima stazione ferroviaria della penisola (inaugurata nel 1839 nel territorio all'epoca facente parte del Regno delle Due Sicilie) era diventata un parcheggio abusivo. Un'eccellenza napoletana lasciata marcire nel disinteresse delle istituzioni che avrebbero avuto - e hanno - l'obbligo di tutelarla.