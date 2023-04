5

Turismo, boom da governare

I Quartieri come San Gregorio Armeno, i murales come le statuine del presepe, Maradona Pastore Maximo. Un culto laico da mettere a regime, disciplinando la calca impressionante diretta ogni giorno al murale di Diego in via Emanuele De Deo. Ci riusciremo? L'importante è che il Comune ci provi, guardando oltre la festa scudetto che già si prepara nei vicoli. Viviamo all'ombra di molti Far West, dalle case-vacanza agli chalet di Mergellina: evitiamo di aggiungerne un altro. Autodisciplina è una bella parola, ma poi servono le regole. E qualcuno in grado di farle rispettare.

Prove di caos: vigili, dove siete?

La maschera nera di Osimhen veglia su Napoli. Quelli che vegliano poco, invece, sono i vigili urbani, scomparsi dai radar proprio nei giorni dei muri umani e delle folle oceaniche. Vigili dove siete? Se la Pasquetta è stata una prova generale del caos che verrà (25 aprile, 1 maggio e, si spera, festa scudetto) c'è poco da stare allegri. Perché va bene chiedere al Viminale, come ha fatto nei giorni scorsi Manfredi, una «maggior attenzione» per la città, ma non possiamo pretendere che siano sempre gli altri a toglierci le castagne dal fuoco.

Ras della sosta, Procura in campo

Nel grande supermarket degli annunci, la lotta contro i parcheggiatori abusivi occupa da sempre il posto più in vista sugli scaffali. Solo che è una merce fantasma: le promesse di legalità sono rimaste finora lettera morta. Ma sui ras della sosta nella centralissima Santa Lucia interviene ora la Procura, per impedire agli abusivi - violenti e finora impuniti - di intimidire gli automobilisti a colpi di schiaffi, pugni e gomme forate. Già acquisiti filmati e denunce, un segnale forte per ricordare a tutti che lo Stato c'è e non si volta dall'altra parte.

La tribù dei nasi rossi

Hanno scelto Napoli per il loro raduno nazionale. Oltre 900 dottori clown provenienti da tutta Italia, aderenti all'associazione di clownterapia «Teniamoci per mano onlus», daranno vita fino a domani, alla Rotonda Diaz, a decine e decine di spettacoli gratuiti all'insegna della solidarietà e dell'inclusività. Con loro tanti personaggi dello sport e dello spettacolo per un'iniziativa già premiata con una medaglia dal presidente Mattarella, che ha condiviso e lodato l'impegno sociale della onlus. Perché, quando si vuole, «tutti per uno, nessuno escluso» non è soltanto uno slogan.