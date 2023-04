6

Sicurezza, pressing del sindaco

Più agenti di notte, e più strumenti a disposizione dei sindaci per arginare la violenza urbana che s'è innervata, come un tumore, nel tessuto civile e sociale della terza città d'Italia. Manfredi porta l'emergenza Napoli sul tavolo del governo e avverte: in materia di ordine pubblico i poteri a disposizione dei primi cittadini sono ancora pochi. Dal vertice al Viminale, svoltosi lunedì, il primo via libera del ministro Piantedosi alle richieste del sindaco: stretta sulla malamovida, più fondi per il controllo notturno delle strade e per assumere vigili, via libera ai metal detector. Speriamo che non restino solo patti, o parole vacue: abbiamo già dato.

«Aiutateci o chiuderemo tutti»

Metropolitan a rischio sfratto, Delle Palme in bilico, Feltrinelli ridimensionata. Aiutateci o chiuderemo tutti: è il grido d'allarme dei proprietari di cinema e librerie di Chiaia, che devono vedersela con il caro-affitti e l'Imu alle stelle. Uno spettro si aggira per il salotto buono della città, quello del ristorantificio. O peggio: un solo enorme supermercato. È un incubo? No, è la trama di una disfatta. La disfatta di chi prova a investire nella cultura e sbatte il muso contro i proprietari degli immobili che vogliono liberare i locali (ma anche, almeno per quanto riguarda i cinema, con le sale che fanno sempre più fatica ad attirare pubblico). Così, con gli affitti alle stelle, non resta che alzare bandiera bianca.

Avanti con le trascrizioni

«Avanti con le trascrizioni». Sul tema del riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali Gaetano Manfredi si schiera apertamente con la rete dei sindaci in difesa dei diritti civili. «Finché non vi saranno stop da parte del governo noi continueremo con le trascrizioni». E simbolicamente decide di cambiare il nome dell'assessorato da «Alla famiglia» a «Alle famiglie».

La festa sì, imbrattanapoli no

Cinquanta sfumature d'azzurro. Le peggiori sono quelle che lasciano segni indelebili sui monumenti, deturpando l'ambiente urbano proprio nei giorni in cui Napoli è più seducente, e attira come una sirena turisti da ogni parte del mondo. Ed è solo il prequel, speriamo di non rovinare la festa.

La festa sì, l'ironia pure

Cinquanta sfumature d'azzurro. Le migliori sono quelle che soffiano sull'orgoglio senza rinunciare all'ironia, che fa parte del nostro Dna. Come nello striscione che recita: «Si succede è festa, ma si nun succede saje che figura e merda?"».