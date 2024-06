4

​Lì dove un giorno c'era l’orrore

​Lì dove c’era la piscina dell’orrore oggi c’è un centro sportivo nuovo di zecca. In questo luogo l’anno scorso, ad agosto, furono violentate le due cuginette del Parco Verde di Caivano. Nove mesi dopo quell’inferno, il restyling del centro Delphinia dovrebbe unire l’Italia, mettere d’accordo tutti, ricompattare le coscienze e, perché no, la politica. E invece l’attenzione riservata dal governo Meloni e dai suoi ministri alla comunità di Caivano continua a far venire l’orticaria al governatore De Luca, che grida alla «comparsata elettorale». Dimenticando, un volta di più, che lo Stato a Caivano fino a ieri semplicemente non c’era, non aveva mai messo piede, risultava non pervenuto. Gridare alla demagogia e al populismo a corrente alternata, ovvero quando sono gli altri a fare qualcosa di concreto, rischia di diventare un comodo alibi per buttarla sempre e solo in politica, ovvero in caciara.

Frammenti di un discorso amoroso/1

A proposito di caciara, dare della stronza alla presidente del Consiglio in carica, oltre a non essere carino, presenta almeno una controindicazione. Che quando la suddetta presidente ti saluta dicendoti: «Presidente De Luca, sono la stronza della Meloni, come sta?», la risposta non può che trasudare imbarazzo: «Bene... di salute». L’incontro ravvicinato del terzo tipo, avvenuto a Caivano nel corso dell’inaugurazione del centro sportivo di cui sopra, fa tornare alla mente la famosa battuta di Massimo Troisi in «Ricomincio da tre»:

«Dai, non lasciamoci prendere da questi ingranaggi: quando c’è l’amore c’è tutto...».

«No, chell è ‘a salute!»

Anzi no. Di fronte a tanta corrispondenza di amorosi sensi, è un altro il film che torna in mente a chi scrive. Più esattamente, è quel sublime dialogo tra la signora Gentile e il suo parentado nel film di Paolo Sorrentino «È stata la mano di Dio»:

«Signora Gentile, ma perché non vi unite a tutti noi?»

«Perché site ‘a munnezza d’a ggente, ecco perché!».

La svolta del terminal Beverello

De Luca superstar delle pagelle odierne. Non solo voti bassi per lui. È anche grazie ai fondi della Regione che è stato possibile realizzare il nuovo terminal del Beverello, che finalmente potrà accogliere i turisti in un ambiente moderno ed efficiente. E Manfredi? Replica annunciando i lavori per il restyling della Villa Comunale, ridotta come peggio non si potrebbe. Due anni di lavori per recuperare il decoro perduto. Speriamo si faccia sul serio, stavolta.