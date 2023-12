7

Il patto anti-degrado

L’area di Porta Capuana (dopo piazza Garibaldi) affidata all’associazione Made in Cloister, i terminal della Circum (da Brusciano a Castello di Cisterna) dati in gestione a gruppi di volontari. Piazze e stazioni affidate ai privati per recuperare il decoro perduto, e restituire dignità a quelli che rischiano di diventare “non luoghi”. Piccoli passi, ma concreti, verso la valorizzazione di un territorio in troppi punti sventrato. Bene gli accordi con i privati, benissimo la cittadinanza vigilante e attiva: a patto, ovviamente, che le istituzioni non abdichino al proprio ruolo.

«Resto per aiutare i bambini»

Una luce nel buio, dopo tanto orrore. È quella che vede, e ci invita a vedere, Stefania Police, 25 anni, nata e cresciuta nel Parco Verde di Caivano, laureata in pedagogia, educatrice in un asilo nido. «Oggi mi affaccio alla finestra - ha raccontato Stefania al Mattino - e vedo un quartiere normale, resterò per aiutare i bambini del rione».

La Regione e le sagre del tartufo

Dalle sagre del tartufo ai contributi per realizzare le rotatorie stradali: non c’è Natale che si rispetti senza le “regiomarchette”, Anche quest’anno i consiglieri regionali sono stati assecondati nelle loro richieste: sotto l’albero troveranno fondi per fiere, palii, mostre canine e parate di Carnevale, con finanziamenti regionali da 20mila a 150mila euro. Cosa non si fa, per accontentare i territori.

Dieci anni di «Sos amici»

Dieci anni di «Sos amici», il grande cuore della solidarietà in Rete con un gruppo Facebook che conta un vero esercito di amici: 121mila membri, tutti sempre molto attivi e presenti quando è il momento di dare una mano a chi ne ha bisogno. C’è chi chiede lavoro e chi lo offre, chi si trova nei guai e chi si candida per aiutarlo. Una grande famiglia virtuale nata dieci anni fa grazie all’intuizione di Sergio Colella, ex pallanuotista, oggi consigliere comunale, impegnato da anni nel welfare e nel sociale, in tandem con Rosanna Terracciano.

Policlinici, emergenze al palo

A un anno dal via libera della Regione, poco o nulla è stato fatto per l’ingresso dei due Policlinici universitari nel reparto delle emergenze. L’apertura dei reparti di pronto soccorso è al palo: ancora al palo, eternamente al palo. Un mare di chiacchiere e niente più. Anzi, per dirla con Edoardo Bennato, situazioni che stancamente si ripetono senza tempo...