Il brindisi di traverso

Il brindisi con il prosecchino è andato di traverso ai gestori del nuovissimo punto vendita Mondadori della Galleria Umberto. A rovinare la festa sono arrivati gli agenti della polizia municipale di Chiaia: ops, siamo mortificati ma dovete chiudere all'istante, perché metro alla mano la superficie di vendita prevista dal regolamento tizio eccede la superficie prevista dal regolamento caio relativo alle nuove aperture nel centro storico del sito Unesco che al mercato mio padre comprò. Ora è partita la caccia al documento mancante: ma accorgersene prima no? Siamo su Scherzi a parte o Dilettanti allo sbaraglio? Ma soprattutto: perché la tolleranza zero adottata nei confronti di un luogo della cultura (e a ridosso dell'inaugurazione) diventa tolleranza dieci, cento e centomila in tutto il resto della Galleria, che in alcuni punti continua ad assomigliare a un cesso? Va bene fare le pulci ai cavilli, ma mettere mano al decoro, prima ancora che a regolamenti e comma, non sarebbe male. Adesso risolvete la questione, per favore, perché se la galleria è ortogonale, la figuraccia è sesquipedale. La città vi guarda.

Dehors, guerra ai furbetti

Vedi alla voce “laissez faire”. Che declinato a Napoli, soprattutto nel periodo post-pandemia, è diventato in un attimo Fate Un Po’ Tutti Come Cavolo Vi Pare. Ora arriva finalmente la stretta su tavolino selvaggio. Stop agli abusivi e ai furbetti dei dehors. Meglio tardi che mai: adesso, però, ci aspettiamo controlli adeguati. O il nuovo regolamento sarà carta straccia.

La terapia genica made in Napoli

La sindrome di Usher è una delle principali cause di sordocecità in età adulta: si manifesta con sordità alla nascita e successiva perdita progressiva della vista per degenerazione della retina. Contro la sindrome di Usher è stata messa a punto dall'equipe di Francesca Simonelli, docente ordinario di Oculistica dell’Ateneo Vanvitelli, e Alberto Auricchio, ordinario di Genetica della Federico II e direttore del Tigem, una nuova terapia genica mirata, che fa di Napoli la punta più avanzata della ricerca a livello internazionale.

La paranza del Rione Sanità

In questi anni abbiamo guardato un po’ tutti con curiosità, e perché no, con orgoglio allo straordinario lavoro dei ragazzi del rione Sanità e di padre Antonio Loffredo, che ha avuto l’idea di coinvolgere i giovani del quartiere nella gestione e nel rilancio delle catacombe di San Gennaro, facendo di queste ultime un volàno di sviluppo turistico prima ancora che un laboratorio di impresa sociale. Ora il nuovo patto tra giovani e diocesi: avanti con la Paranza, la cooperativa di ragazzi continuerà a gestire uno dei luoghi più iconici del popolare rione. È il successo del metodo di don Loffredo: in pochi anni già creati 70 posti di lavoro.