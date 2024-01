3

Spari al bus, raid contro la città

Venti bus Anm vandalizzati in poche ore, un raid organizzato in nove diverse zone della città che ha mandato in frantumi diversi mezzi della già traballante flotta cittadina. Non sappiamo quali misteriosi abissi alberghino nelle menti dei ragazzini che girano armati di pistole ad aria compressa, né se dietro di loro ci sia una regia occulta e criminale. Sappiamo, però, che i raid armati contro i mezzi pubblici non solo minacciano la sicurezza della comunità, ma danneggiano gravemente un servizio essenziale offerto a migliaia di cittadini che vorrebbero semplicemente evitare di aggiungere disagi a disagi. Ma si sa, a farci male da soli siamo campioni del mondo. A tutte le età.

7

Buon compleanno San Ferdinando

Lunga vita al San Ferdinando, teatro di Eduardo e di tutti. Napoli celebra il compleanno della storica sala distrutta dai bombardamenti del ‘43 e restituita alla città, esattamente 70 anni fa (il 22 gennaio del '54) dall'autore di «Natale in casa Cupiello». Dal Comune 400mila euro per restaurarlo (assieme al Mercadante), un rassegna dedicata a De Filippo e un premio intitolato a Enzo Moscato, scomparso il 13 gennaio.

3

Se l'autolesionismo è al dente

Boicottare un'azienda che produce ed esporta prodotti made in Italy di grande qualità come Pasta Rummo - colpevole di aver ricevuto la visita del leghista Salvini - non è soltanto un'assurdità, ma un esercizio di autolesionismo estremo. Perché colpisce un'eccellenza del Sud e un'industria che lavora da tempo per il territorio. Sudore e carne viva di decine di famiglie. I furori ideologici annebbiano, qualche volta annientano, anche le menti più illuminate. A destra come a sinistra.

6

Bersaglio mobile, presidi mobili

Se la criminalità è mobile occorrono presìdi mobili per contrastarla. «È stato verificato - ha spiegato Manfredi durante il vertice al Viminale con il ministro Piantedosi - che quando vengono posti in essere controlli intensivi alla Stazione, le situazioni di precarietà si spostano di qualche metro, ad esempio a Porta Capuana e Porta Nolana». Da qui la decisione di blindare l’area che circonda la stazione centrale, con le forze dell’ordine e le pattuglie dell’esercito che non si limiteranno a presidiare piazza Garibaldi ma anche le strade vicine, muovendosi a piedi in quella vasta area dove, finora, nessun restyling è riuscito a cancellare la “zella”, i bivacchi, gli accoltellamenti, le risse, le mazzate sotto gli occhi dei turisti inorriditi, il disprezzo delle regole, il maleodorante suk di stracci e rifiuti. Esercito e forze dell’ordine possono fare la differenza, ma bisogna partire dalla lotta al degrado per arrivare alla sicurezza.