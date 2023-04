8

Sotto gli occhi del mondo

Napoli è una città che va continuamente in scena, sotto gli occhi del mondo. Tutti amano rappresentarla ed essa stessa ama autorappresentarsi, di continuo. Ora che è un passo dal cielo, eccola avvolta nell'azzurro delle sue strade, dei suoi addobbi, delle sue bandiere. Ciak si fa festa: una scenografia da Oscar per un appuntamento con il destino atteso da troppo tempo.

Le ombre di Palazzo Fuga

Mentre le istituzioni lavorano al rilancio, immaginando di insediarvi una biblioteca, Palazzo Fuga è terra di nessuno. E brucia: letteralmente. Fiamme dolose hanno sfregiato lo scalone monumentale in un assalto mostrato sui social. È tempo di imprimere un'accelerazione ai progetti di recupero: se Napoli è di chi se la piglia, i vandali, gli abusivi e le babygang che si sono pigliati l'Albergo dei Poveri non hanno nessuna intenzione di mollare la presa. Ieri l'annuncio di Sangiuliano: entro fine anno i cantieri per il restauro.

Whirlpool, la lotta paga

Alla Whirlpool di San Giovanni a Teduccio la chiusura era caduta addosso come un cattivo destino, ma ora che la TeaTek Group, azienda attiva nel fotovoltaico, ha rilevato lo stabilimento, per i 317 lavoratori della fabbrica il futuro appare un po' meno incerto. Prossimo obiettivo: il ricollocamento di tutti gli operai. La lotta paga, anche dopo quattro anni.

Il San Carlo cala gli assi

Il sovrintendente del San Carlo Lissner resiste alle voci di siluramento e risponde calando gli assi: per il teatro lirico una stagione grandi firme con Anna Netrebko, Maria Agresta, Elna Garana e il divo Kaufmann che sarà protagonista di ben tre opere in cartellone. «Bello stare qui», dice il tenorissimo. «Bello restare qui», rilancia Lessner respingendo le pressioni romane che vorrebbero farlo dimettere in anticipo per rimpiazzarlo con l'amministratore delegato Rai, Carlo Fuortes. Comunque andrà, sarà una Cavalleria Rusticana.

Bene, bravo, Sting

Bene, bravo, Sting. Accompagnato dalla moglie Trudie Styler, che sta lavorando a un documentario su Napoli, il grande cantautore inglese ha fatto piovere note e parole di speranza sui detenuti di Secondigliano, suonando per loro «Fragile», un brano dedicato all'accoglienza, alla solidarietà e all'inclusione. Un messaggio ai fragili di tutto il mondo: Sting ha suonato con una chitarra offertagli dai detenuti e realizzata con il legno recuperato dai barconi dei migranti.