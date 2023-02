7

Granata in modalità Crociata

Riorganizzare il corpo dei vigili urbani è un po' come scalare l'Everest con le infradito. I vigili sono un osso duro, non si lasciano mica riorganizzare facilmente. Ad ogni tentativo oppongono una fiera e tetragona resistenza. Lì dove hanno fallito i suoi predecessori (tutti) adesso ci prova Pasquale Granata, direttore generale del Comune, l'uomo forte di Gaetano Manfredi. Ha fatto sapere ai potenti sindacati dei vigili che devono darsi una regolata («Basta clima di terrore») e ha messo in chiaro che non tollererà più vigili imboscati in ufficio anziché per strada a dirigere il traffico. Insomma Granata è entrato in modalità Crociata. Buona fortuna.

Lo scippo del Rione Sanità

Si fa fatica ad accettare l'idea che il Comune di Napoli, le cui casse sono eternamente esangui, debba restituire allo Stato la bellezza di 6,9 milioni di euro perché non ha saputo spenderli. La revoca del finanziamento per la fermata Metro nel cuore della Sanità (uscita Fontanelle) non certifica solo il deficit della capacità di spesa del Comune, ma è anche (soprattutto) uno schiaffo alle ambizioni di un quartiere che oggi si sente tradito. Anche perché, come ha giustamente sottolineato Paolo Barbuto nel dare la notizia, l'intera fase di gestazione del progetto vide coinvolti in prima battuta proprio i cittadini e le associazioni di quel rione.

Ribollita a chi?

«Ero a pranzo a Palazzo Chigi con l'ex presidente del Consiglio Renzi. Si permise di offrirmi una ribollita, una cosa insipida, sciapa, na zozzeria. La volta successiva gli portai delle mozzarelle di bufala. Se le scofanò tutte!». Il colorito elogio alla mozzarella di bufala campana Dop è del governatore De Luca. A soffiare sull'orgoglio della nostra civiltà gastronomica è anche il rapporto UniCredit-Nomisma presentato martedì a Milano. Dal quale si evince che il primato nel consumo di mozzarella di bufala, incredibile a dirsi, non è al Sud ma nel Nord-Ovest (34%). Viva la mozzarella di qualità: un italiano su cinque la mangerebbe anche a colazione.

Il suicidio che parte da lontano

È un suicidio che parte da lontano, quello del Pd napoletano. Più o meno dal pasticcio dei cinesi alle primarie 2011. Come una farsa, o una tragedia, che si replica all'infinito, ecco tornare lo scandalo del tesseramento gonfiato. Faide di potere - vince chi gonfia più tessere per far pesare il voto degli iscritti, e poco importa se sono iscritti-farsa - che spazzano via ogni tentativo di rinnovamento, spegnendo sul nascere l'entusiasmo dei militanti che si illudevano di abbracciare un'idea, un progetto, una visione. È l'eterno Pd dei micronotabili e delle piccole patrie, incapace di guardare al futuro: se non dal buco della serratura dei capibastone in servizio permanente effettivo.