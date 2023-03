4

Dal megaschermo alla megaspesa

Un vincolo per il Metropolitan, a rischio sfratto. È l'unica strada percorribile per evitare che la storica multisala di Chiaia diventi un supermercato o - incubo - una sala bingo. Ed è la strada che sembra intenzionato a percorrere il ministro Sangiuliano, che ha convocato a Roma per un vertice ad horas il sindaco Manfredi, i gestori della struttura e Banca Intesa San Paolo, proprietaria dei locali. Quella del Metropolitan rischia di diventare la trama di una disfatta, l'ennesima per un quartiere - Chiaia - che continua a perdere pezzi sul fronte della cultura. Triste y solitario kebab: davvero dobbiamo rassegnarci a un futuro di paninoteche e friggitorie? Con gli affitti alle stelle, e il fiato dei proprietari sul collo, ai gestori, molto spesso, non resta che alzare bandiera bianca. Cerchiamo di evitarlo, stavolta.

Regione, le grandi manovre

A proposito di incubi. Se De Luca è una linea retta che tende all'infinito, la nomina di Elly Schlein al vertice del Pd potrebbe disseminare di trappole la sua cavalcata verso l'immortalità. Non osiamo immaginare la reazione del governatore alla notizia del risultato delle primarie. Il terzo mandato traballa e cresce il pressing dei Cinquestelle per esportare alla Regione il "modello Napoli" con l'alleanza Pd-Cinquestelle. Per Fico e Manfredi è già tempo di grandi manovre, ma non lo ammetteranno mai. Vedremo se (e per quanto tempo) la roccaforte deluchiana resisterà all'assedio.

I dossi per fermare i pirati

Dossi, controlli e campagne di educazione stradale. È la terapia d'urto che avevamo chiesto per fermare la strage dei pedoni sul Lungomare e a piazza Sannazaro. Una lunga scia di vittime che ha costretto finalmente il Comune a battere un colpo. I dossi verranno installati entro un mese nelle strade più a rischio, da via Caracciolo a viale Dohrn. Ora c'è bisogno di una campagna di sensibilizzazione che raggiunga scuole, famiglie e luoghi di aggregazione.

Lo scempio degli impianti sportivi

Rieccolo, il lanciafiamme. Lo imbraccia ancora una volta De Luca, promettendo di dirigerlo contro le amministrazioni comunali che non prestano la dovuta attenzione agli impianti sportivi. Simbolo dello scempio è il Paladennerlein di Barra, utilizzato per le Universiadi 2019 e oggi devastato, saccheggiato, oltraggiato. Dopo il Grande Evento, il nulla: tra degrado e macerie la triste parabola di un fiore all'occhiello lasciato marcire. Due milioni di euro in fumo: i vandali che pascolano tra le erbacce mentre Comune e Regione litigano (ma va') sulla guardianìa partita in ritardo.