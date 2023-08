7

Il decoro perduto e le cancellate

Cancelli chiusi di notte per arginare degrado, babygang e bivacchi, la strategia del Comune per blindare la Galleria Umberto e restituirle decoro. Un oltraggio alla «libera fruizione» della bellezza? No, una svolta necessaria, a nostro giudizio. Chi parla di "resa" dimentica che c'è una soglia minima di prevenzione e controllo del territorio al di sotto della quale una città, una comunità civile, non dovrebbe mai scendere. A Napoli, finanche nei luoghi invasi tutto l'anno dai turisti, questa soglia è paurosamente arretrata; la prevenzione che dovrebbe essere garantita giorno e notte non è garantita né di giorno né di notte, né in Galleria Umberto né altrove. Le cancellate sono il male minore.

APPROFONDIMENTI Il numero chiuso e l'anello aperto Circum, i passeggeri sono pregati di scendere Il rogo della Venere e i nostri luoghi oscuri

6

Dall'anarchia alle regole

La verità è che ci siamo illusi, per anni, che questa città potesse fare a meno sia di regole che di controlli, in nome di uno scellerato principio di autogoverno e di laissez-faire che ha trasformato troppe zone di Napoli in una giungla urbana. La decisione del sindaco di imprimere regole più severe soprattutto nel settore della ristorazione (leggi stop a nuove friggitorie e tavolini selvaggi) va nella giusta direzione. Stiamo entrando in una nuova stagione di regole e di rispetto del principio di legalità? È presto per dirlo: l'importante è che ai piani alti di Palazzo San Giacomo si sia compreso che con la politica del «fate un po' tutti come vi pare» non si va da nessuna parte.

7

Cannavaro riapre le porte

Negli stessi giorni in cui parte il progetto di riqualificazione del Collana, Fabio Cannavaro, cuore azzurro, riapre le porte del Paradiso. Grazie al campione del mondo, e ai suoi investimenti, potrà rivedere la luce il campo di Soccavo, chiuso 19 anni fa dopo il fallimento della Ssc Napoli. La vecchia casa degli azzurri è oggi un simbolo della città svilita, una spianata piena di sterpaglie, un cimitero di fango e rovina. Ma è anche un luogo identitario, che resterà legato per sempre alla memoria di Diego e dei suoi incantesimi. Tra i progetti di Cannavaro c'è la creazione di un museo del calcio, dove i visitatori potranno rivedere oggetti e immagini della storia del Napoli e della Nazionale.

4

Ditelo con un sms

Ditelo con un sms, ma almeno ditelo bene. E invece la confusione regna sovrana dopo la scure sul Reddito di cittadinanza (22mila famiglie senza più sostegno tra Napoli e provincia) e soprattutto dopo il messaggio inviato dall'Inps alle famiglie che dovranno dire addio al sussidio. Se per gli "occupabili" è confermato lo stop, l'assegno per i cosiddetti "fragili" potrà essere riattivato ma solo con l'ok dei servizi sociali. Tra questi ultimi e i Centri per l'impiego è subito scaricabarile su chi deve certificare la fragilità. Il Comune di Napoli, già sotto pressione, teme l'assalto degli ex beneficiari del sussidio. Assalto ampiamente prevedibile: saranno in grado le non robustissime spalle dei servizi sociali, decimati da anni di tagli e di depotenziamento, a reggere l'onda d'urto?