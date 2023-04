4

Ella mi fa tremar le vene e i polsi

Effetto Schlein su De Luca: «Aiutami da lei, famoso saggio, ch'ella mi fa tremar le vene e i polsi» (Dante, Inf. I, 88-90). Anche alla Schlein tremano vene e polsi quando sente parlare di De Luca e di un suo eventuale terzo mandato. Così, dopo aver commissariato il partito in Campania, la neosegretaria potrebbe appoggiare la candidatura di Roberto Fico (M5S) come prossimo governatore. De Luca lavora per l'immortalità: «Andremo avanti a lungo». Ma ora per lui la strada è tutta in salita. E attorno al «campo largo» tra Pd e Cinquestelle, tanto inviso a De Luca quanto gradito al sindaco Manfredi, potrebbe consumarsi lo strappo definitivo tra Palazzo Santa Lucia e Palazzo San Giacomo.

San Carlo, restauro a tempo di record

Stéphane Lissner e Gennaro Sangiuliano divisi sul rilancio del San Carlo appena restaurato. Per il ministro della Cultura «il San Carlo non ha ancora una proiezione pari alla sua storia, al suo valore e potenzialità». Il sovrintendente incassa e il colpo e si dice «rattristato» dalle parole di Sangiuliano. Nervi scoperti sotto gli antichi stucchi, anche perché la polemica ha guastato il giorno dell'orgoglio per uno strepitoso restauro effettuato, tra l'altro, a tempo di record.

Piazza Garibaldi, ultima chance

Di svolte, per piazza Garibaldi, ne abbiamo descritte tante. Talmente tante che abbiamo perso il conto. La nostra grande mela è un tappeto di stracci, miseria, illegalità diffusa. Chi ci passa, il più delle volte, non desidera altro che lasciarsela alle spalle. Chi ci resta, il più delle volte, è perché ha fatto naufragio. Ora il Comune, per fermare il degrado, chiama a raccolta i privati, per affidare loro, mediante gara, il verde e gli spazi pubblici, la sicurezza e l'accoglienza ai clochard. Per il pianeta Ferrovia sa molto di ultima chance.

La follia dello sciopero del tifo

La malanotte del Napoli, con le quattro pallette prese dal Milan domenica scorsa, è stata anche la malanotte di Napoli. Fumogeni sulle gradinate, teppisti con il volto coperto da passamontagna, botte e cinghiate sugli spalti, famiglie in fuga. Il Maradona diventa il teatro di uno «sciopero del tifo» dalle motivazioni ridicole, inconsistenti, imbarazzanti: il diniego a introdurre nello stadio bandiere, tamburi, striscioni e megafoni senza autorizzazioni. Ma la Procura ipotizza che il club sia sotto ricatto, la festa scudetto è un business che sollecita molto appetiti. Una figuraccia, in ogni caso, per l'immagine della città, che paga un prezzo altissimo alla deriva criminale di alcuni settori ultrà. C'è materia anche per gli psichiatri: qui siamo oltre l'autolesionismo; forse, per chissà qualche antico retaggio, viviamo la felicità come una colpa, di certo stiamo facendo di tutto per rovinarci la festa.