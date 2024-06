8

Pompei tra record e sorprese

Pompei, il successo infinito. Star indiscussa delle Domeniche al Musei, continua a superare, per numero di visitatori, il Colosseo e gli altri siti archeologici. Pompei, i tesori infiniti. Dal sacrarium delle attività rituali alla casa degli schiavi carpentieri, l’area archeologica più importante del mondo non smette di riservare sorprese a chi si avventura nei suoi segreti. Si può dire di Pompei ciò che disse Stendhal a proposito di Parigi: gettate una sonda, troverete l’oceano.

Se Napoli sbarca in Arabia

«Puntiamo al 7% del mercato saudita». Dopo la missione a Napoli degli investitori arabi, la sfida di Marco Monsurrò, l’ad della napoletana Coelmo, che lavora in Arabia Saudita già da 15 anni nella distribuzione dei gruppi elettrogeni industriali. Sud sempre più proiettato verso l’Oriente, grazie alle competenze e all’affidabilità delle sue aziende.

Il trenino dei desideri

Se 40 anni vi sembran pochi. Sono passati oltre 40 anni anni dai primi cantieri della Ltr, la linea tranviaria rapida, oggi linea 6 della metro, destinata a collegare l’area occidentale e il centro anche attraverso interscambi con la linea 1 e la linea 2. Ora la svolta, con l’intesa Regione-Comune e via libera ai fondi… ma solo per sei mesi. E dopo? Domani è un altro giorno e si vedrà. Speriamo di non aspettare altri 40 anni, oppure di rapido, della linea tranviaria, non resterà il resto di niente (cit. Striano).

Il cuore ha saltato un giro

Il grande cuore di Napoli? Ha saltato un giro. Il furto più odioso della settimana è stato messo a segno dalla banda che la notte del 31 maggio ha assaltato la farmacia aziendale del Policlinico federiciano rubando un grosso quantitativo di medicinali ematologici, biologici, per la cura della sclerosi multipla e malattie rare. Farmaci di difficile reperimento e per questo ancora più preziosi.

Viva Antonio Viva Antonio

Pizze a tema, amuleti, pastori, budget e tanta euforia; è subito Contemania. L’orgoglio salito sulle cime più alte nei giorni del tricolore, poi riprecipitato ai livelli più bassi, ha raggiunto di nuovo inarrivabili vette. «Con lui torneremo a essere imbattibili». Ovvio, con chi altri sennò? Il nostro orgoglio, l’orgoglio della città, da sempre sull’ottovolante. Le discese ardite e le risalite.