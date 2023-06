5

Non parlatemi di Elly

«Elly Schlein? Sono vietate le brutte parole!». Ha reagito con la conueta sobrietà, il governatore De Luca, alla notizia, ampiamente annunciata, della rimozione di suo figlio Piero dall'incarico di vice capogruppo Pd alla Camera (dovrà accomodarsi nella più angusta stanzetta di segretario del gruppo). «In politica, come nella vita, non c'è nulla di più volgare dei radical-chic senza chic», ha scritto sul suo profilo Facebook De Luca padre, sempre più intenzionato, pare, a vendere cara la pelle e correre per il terzo mandato anche senza l'avallo dello stato maggiore di Elly Schlein.

APPROFONDIMENTI Il mare bagna Napoli ma non è per tutti Napoli, la città brand con alberi che cadono Ti amo, poi ti odio, poi ti amo: foto di gruppo con gli ultrà

8

Due capitali unite dall'arte

Capodimonte e il Louvre. La visita di Mattarella a Parigi per la grande mostra «Naples à Paris» non ha solo riaffermato la solidità della secolare amicizia tra i due Paesi, ma confermato il sodalizio artistico e culturale tra due città-mondo che Stendhal definì le vere capitali d'Europa.

7

Maurizio e le battaglie tenaci

Rinnovata la convenzione tra il Comune e il Centro Studi interdisciplinare "Gaiola onlus" per la gestione dell'area protetta. Un giusto riconoscimento per chi - come Maurizio Simeone, direttore del Parco - si batte da anni, tenacemente, per sottrarre al degrado il luogo più bello di Napoli e forse del mondo, il mare di Pausilypon con le sue memorie e le sue straordinarie testimonianze archeologiche.

3

La Villa e le promesse tradite

Poi c'è la Villa Comunale. Bisognerà che prima o poi qualcuno spieghi ai napoletani, che pure di umiliazioni ne hanno ingoiate tante, per quale motivo si è consentito che il suo giardino più nobile - oltre due secoli di storia e un patrimonio arboreo da far invidia al mondo - diventasse, nell'indifferenza colpevole delle istituzioni, un luogo invivibile, un tappeto di erbacce, una vergogna a cielo aperto. Se c'è un luogo, in città, nel quale tutte le promesse hanno fatto naufragio, tutti i progetti di riqualificazione sono falliti, e tutte le chiacchiere sono rimaste a zero, quel luogo è la Villa Comunale.

5

I commenti separati dalle emozioni

Ci sarebbe piaciuto ascoltare le voci (e i boati) del Maradona, domenica sera, durante la diretta di Rai Due dal Maradona in festa, mentre i campioni d'Italia rientravano in campo, dopo la partita, per alzare la coppa. Ci sarebbe piaciuto ascoltare voci e boati e invece c'erano i commenti dottissimi di Lele Adani, Marco Tardelli ed Evelina Christillin, che hanno "oscurato" voci e boati proprio mentre sarebbe stato opportuno lasciare spazio (e microfono) alle emozioni del pubblico.