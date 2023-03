O fai sport o studi. Quando arriva la primavera e si svolta l'ultima curva dell'anno scolastico, in migliaia se lo sentono ripetere. L'ultima interrogazione coincide sempre con una semifinale, una finale, un campionato di qualcosa. Annamaria Meterangelis ha conosciuto il dilemma negli anni 70. Ha iniziato a giocare a basket da tredicenne con il Cus Napoli. Ha esordito ventenne in A con il Palermo, poi a Torino accanto alla grande Mabel Bocchi. È stata in Nazionale ed è diventata la prima giocatrice di pallacanestro a laurearsi. «Devi far incastrare le cose, molto dipende dal carattere e dalla curiosità, ma si può fare. Le mie ex compagne mi ricordano con un libro in mano, anche in pullman durante le trasferte. Ma quando c'era da cantare, cantavo».

Meterangelis è psicologa, docente a contratto di Teorie delle emozioni al suor Orsola Benincasa e di scienze umane al liceo. Gioca da play nella Nazionale over 55 che andrà agli Europei, ma soprattutto attraverso il basket apre nelle società sportive sportelli di ascolto su bullismo e tematiche critiche del periodo adolescenziale.

Come faceva sport una ragazza negli anni 70?

«Eravamo una rarità. Mio padre era allenatore benemerito di basket, eppure io ho iniziato per caso. Un giorno decide di portare i miei due fratelli maggiori a giocare al Collana, al campo che ora è diventato dolorosamente di calcetto. Uno si fa male a un piede, l'altro non ha voglia, io sto seduta in tribuna, ignorata. Chiedo: posso provare? Avevo 10 anni. A 13 ero in nazionale giovanile. La maestra non faceva che ripetere: un giorno dovrai scegliere. Stessa frase al liceo. Oggi per fortuna esistono progetti mirati, dei tutor e non s'interroga di lunedì. Io di lunedì ero chiamata alla cattedra per principio. Certe volte ero appena rientrata in treno da una trasferta in Sicilia. Non si può credere, quanto sia stata maltrattata la mia generazione sportiva».

Dove andava a scuola?

«I licei del mio quartiere, al Vomero, non avevano il turno di mattina, e di pomeriggio avevo l'allenamento. Così andavo fino a Piazza Carlo III, oggi è il Caccioppoli. Prendevo il 135 nero, affollatissimo, pieno di maschi che ti mettevano le mani addosso. Mi appiattivo al vetro, piccola, piccolissima, non sapevo reagire. C'era un tipo enorme che saliva alla fermata di piazza Canneto, e io cominciavo a tremare. Ha ragione Dacia Maraini quando dice che noi bambine degli anni 70 abbiamo tutte subìto delle molestie. Ora parlarne da psicologa alle adolescenti mi aiuta ad aprire un canale di comunicazione».

Come fu partire a vent'anni per Palermo?

«Prima mi voleva la Geas di Sesto San Giovanni. Era la squadra più in vista d'Italia. Eravamo d'accordo, poi arrivò il colera a Napoli. Mandarono un telegramma, grazie mille, resta pure a casa. Sono partita per Palermo quando mi pareva l'ultima occasione. A 18 anni mi ero rotta il ginocchio, all'epoca ti operavano in anestesia totale e dovevi portare il gesso. Avevo perso delle opportunità. Mia madre era disperata, l'unica figlia femmina se ne andava. Per me fu una sorta di prova. Ero iscritta a Sociologia, vivevo a Mondello, mi trattavano come una principessa, in mezzo a una gioventù bellissima. L'anno dopo a Torino fu tutto diverso».

Cosa successe?

«Uno shock. Negli anni 80 non era la città di oggi. Io mi ero abituata a uscire con le amiche di sera per un aperitivo, ma la sera in giro c'era il deserto. Per giunta non avevo un nome, mi chiamavano Napoli. Anche in Nazionale: ero Napoli, e basta. In compenso il palazzetto era bellissimo, col riscaldamento. D'inverno al nord ci si allenava in pantaloncini e maglietta, da noi al sud anziché spogliarci dovevamo vestirci. Pensai che essere bravi a Torino non era difficile. Sono rimasta solo un anno perché dovevo dare l'esame di Statistica, la frequenza era obbligatoria. Quando il Gragnano venne promosso in A, si presentò l'occasione per tornare».

Ha sofferto?

«Ho una figlia che studia a Londra, un figlio in Australia, e sono emigranti di lusso. Negli stadi italiani ci sono ancora i cori contro i napoletani. Le racconto un episodio. A un raduno della Nazionale usai la parola ceneriera, mi ripresero perché era un termine dialettale e mi corressero: si dice posacenere. Incassai, ero quattordicenne, sembrava che dovessi ringraziarli io, per il favore che mi facevano a chiamarmi in Nazionale. Ma non l'ho mai dimenticato. Qualche anno fa, faccio la Settimana Enigmistica e leggo una definizione: piattino per mozziconi. Provo: posacenere. Non entra. Com'è possibile, mi dico. Più ci giravo attorno, più gli incastri mi portavano a ceneriera. Non ci ho creduto fino all'uscita del numero successivo con le soluzioni. Era proprio ceneriera. Ceneriera esiste, e invece cresciamo con lo stigma di parole che non si possono usare».

Che libri c'erano in casa sua?

«Pochi. Mia madre aveva studiato fino alla terza media, papà si era diplomato in ragioneria, c'era qualcosa di economia e di bilanci. E poi le enciclopedie. Ho sentito un pezzo comico qualche tempo fa e mi sono rivista. L'enciclopedia buona non si poteva sfogliare, si sarebbe rovinata, per studiare ne avevamo un'altra così-così».

Cosa le piaceva della Psicologia?

«Papà era stato a un convegno a Castrocaro per allenatori, al ritorno portò dei fascicoli dal titolo: donna e sport. Li sfoglio e leggo degli elementi di psicologia. Così mi è venuta la voglia di approfondire».

Come le sembrano gli adolescenti oggi?

«Svegli, qualcuno fino alla maleducazione, molto più avanti di noi su tutto ciò che è orientamento sessuale e identità di genere. Ma non fanno battaglie, sono disamorati. Hanno meno passione politica, anche nella vita di istituto. Quand'ero studentessa io, la libertà di parola in un'assemblea era una conquista. Oggi hanno assemblea e non vanno. Di temi d'attualità come la guerra, o la maternità surrogata, non parlano. Credo dipenda dai cosiddetti diritti acquisiti. Un conto è conquistarsi qualcosa da sé, un altro ereditarli. Non ci fai più caso. I politici, gli adulti, non aiutano. Con i ragazzi sono scorretti. Fanno propaganda. La formazione di un pensiero critico invece dovrebbe essere pura. In aula adotto la metodologia del debate. Sull'aborto o sull'utero in affitto propongo due posizioni e ne discutiamo».

Ragazze e ragazzi le paiono fragili?

«Sono impauriti, vulnerabili, dinanzi al comportamento autoritario di un professore si rintanano, non contrastano l'autorità che sbaglia. I genitori esistono come una loro protesi, sono sempre presenti, invasivi, preoccupati di evitar loro la frustrazione. Ma la frustrazione è un magnifico allenamento alla vita. È il mancato soddisfacimento di un bisogno. Se la conosci, sei pronto. Quando arriva, non crolli. Per questo lo sport è magnifico. Allena alla sconfitta».

Non ci si allena per vincere?

«Quando un campione come Pier Luigi Marzorati mi ha telefonato per chiedermi di far parte di Legends international basketball association, la Liba, gli ho detto che aveva sbagliato numero. Io non ho vinto niente, né uno scudetto, né una Coppa, niente. Che leggenda sono? Ma sono una giocatrice che ha lasciato il sangue e il veleno sul campo. E con quelle come me siamo in maggioranza. Non direi che siamo delle perdenti, casomai siamo state battute. Su 12 squadre in campionato, 11 perdono. Le ragazze che vincono sono dieci, e le altre cento? Il nostro sudore valeva di meno? Marzorati ha capito. Nelle leggende rappresento loro».