Come tanti, partecipo al FantaSanremo, passatempo social che accompagna il Festival. Ispirato al Fantacalcio, con a disposizione 100 Baudi si compone una squadra di cinque cantanti. In base a cosa fanno sul palco dell'Ariston, si perdono e guadagnano punti. Quest'anno il gioco ha avuto un boom; mi è venuta allora un'idea: il FantaNapoli, fantasy-game su grandi temi cittadini. Ambiente, sociale, turismo, giovani, lavoro, legalità, mobilità, cultura: forniti di 100 Manfredi, bisognerebbe sceglierne un poker.

Mi sono accorta, però, che sarebbe più semplice perdere punti che guadagnarli. Occorrerebbe ribaltare la logica: si vince nel virtuale quando si perde nella realtà. +10 punti se la metro limita a Dante, +20 se non parte proprio, +50 alla chiusura della funicolare senza data di ripristino, +100 all'apertura, involontaria, di una strada causa voragine, +150 ad ogni report Istat che segnala un deficit, altrettanti se, con una diretta social, si testimonia il limitato passaggio pedonale causa tavolini di friggitoria o almeno mezz'ora di ingorgo su via Marina e corso Umberto, spropositati bonus a dichiarazioni pubbliche su Napoli inedita e/o insolita o nuova Napoli come se, in uno scarto delle mele secche, ci fossimo tenuti Pino Daniele, Troisi, Eduardo, Totò, e avessimo buttato il resto. Il gioco si resetta solo in un caso: se il Napoli riesce in quell'impresa che non dirò, ma che sappiamo. Un tilt perfetto, e noi a vincere davvero.